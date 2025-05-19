Tuncay Şanlı efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor

Son olarak Trendyol 1. Lig ekibi Çorum FK'yi çalıştıran ve ligin son bölümünde kendi isteğiyle kulüpten ayrılan Tuncay Şanlı'nın yeni adresi netlik kazanmaya başladı.

SAKARYASPOR İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Gazeteci Nazım Türknas'ın haberine göre; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Tuncay Şanlı, birkaç gün önce gelecek sezonun planlamasına dair kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Haberde, Tuncay Şanlı ve Sakaryaspor tarafının anlaşmaya vardığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELECEK

Tuncay Şanlı'nın kısa bir süre içerisinde resmi olarak açıklanmasının beklendiği ifade edildi. Daha önce teknik direktör olarak Sakaryaspor'da görev alan deneyimli hoca, daha sonrasında Ümraniyespor ve Çorum FK'yi çalıştırdı.