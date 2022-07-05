SPOR Tunceli'de Uluslararası Oturarak Voleybol Munzur Turnuvası heyecanı - Son Dakika
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SPOR Tunceli'de Uluslararası Oturarak Voleybol Munzur Turnuvası heyecanı

05.07.2022 18:14

Tunceli'de Uluslararası Oturarak Voleybol Munzur Turnuvası heyecanıSerhat Ozan YILDIRIM / TUNCELİ, (DHA) - Uluslararası Oturarak Voleybol Munzur Turnuvası, Tunceli'de başladı.

Tunceli'de Uluslararası Oturarak Voleybol Munzur Turnuvası heyecanı

Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA) - Uluslararası Oturarak Voleybol Munzur Turnuvası, Tunceli'de başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile Tunceli Valiliği iş birliğiyle gerçekleştirilen Uluslararası Oturarak Voleybol Munzur Turnuvası, Atatürk Mahallesi'ndeki Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törenle start aldı. Turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra İran ve Irak'ın A ve B milli takımları katıldı. Açılış konuşmasını yapan Vali Mehmet Ali Özkan, organizasyonun önemine değinerek, 'Tunceli, artık turizm, tarım ve spor şehri haline geldi. Bu yolda hemşehrilerimiz ve arkadaşlarımızla hızla yürümeye ve yol almaya devam ediyoruz. Bugün de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonumuzun katkılarıyla burada bir ilki gerçekleştirme fırsatını bulduk" dedi.

Konuşmaların ardından ilk karşılaşmalar yapıldı. Turnuva 7 Haziran'da sona erecek.

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Kaynak: DHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Tunceli'de Uluslararası Oturarak Voleybol Munzur Turnuvası heyecanı - Son Dakika

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SON DAKİKA: SPOR Tunceli'de Uluslararası Oturarak Voleybol Munzur Turnuvası heyecanı - Son Dakika
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