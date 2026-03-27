Tunceli'de Rafting Şampiyonası Başladı
Tunceli'de Rafting Şampiyonası Başladı

27.03.2026 13:23
Yeşilay Türkiye Rafting Şampiyonası, Tunceli'de 300 sporcunun katılımıyla başladı.

Yeşilay Türkiye Rafting Şampiyonası 1. Ayak ve Milli Takım Seçme Yarışları, Tunceli'de başladı.

Türkiye Kano Federasyonunca Munzur Çayı'nın Mavi Köprü Mevkisinde organize edilen yarışlar, 10 ilden 18 kulüp ve 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Renkli görüntülere sahne olan organizasyonun ilk gününde sporcular, sprint ve head to head (H2H) parkurunda zamana karşı yarıştı.

Yarışlarda sporcular, 500 metrelik parkurdaki engellere karşı iniş yaptı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, müsabakaları izledi.

Aygöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, Munzur Çayı'nın Türkiye'nin en güzel alanlarından biri olduğunu söyledi.

Kentte geçen sene de Türkiye Rafting Şampiyonası yapıldığını hatırlatan Aygöl, "Bu sene de yine bu şampiyonanın ilk ayağı ve milli takım seçmelerine bugün ilimizde start verdik ve evlatlarımız yarışmaya başladılar. 10 vilayetimizden 18 kulüp ve 300 sporcumuz şu anda yarışmaya başladılar. Çok güzel ortam var, hava çok güzel, alan çok güzel." dedi.

Aygöl, Munzur Çayı'nın Türkiye'nin en önemli ve en uzun parkuru olduğuna dikkati çekerek, sporculara başarı diledi.

Yarışmaları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Kaya ve Türkiye Kano Federasyonu Rafting Genel Koordinatörü Gürkan Köse ve vatandaşlar da takip etti.

Kaynak: AA

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı
Alman yetkililer, “Volkswagen ile İsrail silah şirketi Rafael arasında ortaklık kurulabileceği“ iddialarını yalanlamadı Alman yetkililer, "Volkswagen ile İsrail silah şirketi Rafael arasında ortaklık kurulabileceği" iddialarını yalanlamadı
Isparta’da Kız Öğrencinin Saldırısı Cep Telefonuyla Kaydedildi Isparta'da Kız Öğrencinin Saldırısı Cep Telefonuyla Kaydedildi
Boluspor 4. teknik adamında da aradığını bulamadı Boluspor 4. teknik adamında da aradığını bulamadı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Fikret Orman ve Burak Elmas hakkında karar Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Fikret Orman ve Burak Elmas hakkında karar

13:19
Kabe’de skandal Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
13:00
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
12:46
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
12:10
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
11:55
Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi
Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
