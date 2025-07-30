Tunceli'de Rafting Şampiyonası Tamamlandı

Tunceli'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları tamamlandı.

Kano Federasyonunun Munzur Çayı'nın Mavi Köprü mevkiinde organize ettiği 4 gün süren yarışlar, 9 ilden 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Organizasyonda sporcular, sıralama, eleme, slalom ve nehir inişi turları yaptı.

Yarışmaların arndından dereceye giren sporculara ödülleri Gola Çetu Parkı'nda verildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, yaptığı konuşmada, Munzur Çayı'nın Tunceli'nin en önemli değerlerinden olduğunu ifade etti.

Aygöl, "Munzur'umuzun bu güzelliğinin yanında rafting sporundan da faydalanma arzusundayız. Bununla ilgilenen kulüplerimiz, gençlerimiz, çocuklarımız var. Özellikle ulusal ve uluslararası yarışmalara destek vermek istiyoruz. Hatta şöyle bir hayalimiz var, Munzur'da bu imkan varken ve dünyanın en uzun parkuruyken niye şehrimizin vatandaşları bundan önemli derecede faydalanmasın, para kazanmasın. Hatta Pertek'in girişine şöyle birkaç tane tabela assak 'Siz Munzur'da raftingi denediniz mi?' diye. Şehrimize gelen her iki turistten birine bu rafting sporunu yaptırabilirsek bu memleketin ekonomisine, vatandaşına çok büyük katkı olacağını değerlendiriyoruz." dedi.

Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı da Tunceli'nin eşsiz doğasında ve Munzur'un coşkulu sularında etkinlik yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Kabakçı, "Bu organizasyon sadece bir yarışma değil, dayanışmanın, disiplinin, takım ruhunun ve doğayla uyumun bir örneği. Burada sergilenen mücadele ruhu, sportmenlik, rafting camiamızın ne kadar olgunlaştığını ve büyüdüğünü gözler önüne sermiştir." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Aytaç Keklik de yarışmalarda dereceye giren sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Konuşmaların ardından Aygöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, müsabakalarda başarı kazanan sporculara ödüllerini verdi.