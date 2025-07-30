Tunceli'de Rafting Türkiye Şampiyonası Süper Kupa Yarışları Tamamlandı - Son Dakika
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Tunceli'de Rafting Türkiye Şampiyonası Süper Kupa Yarışları Tamamlandı

Tunceli\'de Rafting Türkiye Şampiyonası Süper Kupa Yarışları Tamamlandı
30.07.2025 20:01  Güncelleme: 20:07
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Tunceli'de 4 gün süren Rafting Türkiye Şampiyonası Süper Kupa Yarışları sona erdi. 9 ilden 42 takım ve 300 sporcunun katıldığı yarışmalar sonunda dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Tunceli'de Munzur Nehri'nde 4 gün boyunca 9 ilden 42 takım ile 300 sporcu ve teknik ekibin katılımıyla Rafting Türkiye Şampiyonası Süper Kupa Yarışları gerçekleştirildi. Bugün sona eren yarışlarda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

27 Temmuz günü kortej yürüyüşüyle başlayan ve birçok kategoride gerçekleştirilen Rafting Türkiye Şampiyonası Süper Kupa Yarışları, 3 gün boyunca Munzur Nehri'nde kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Yarışmaların sona ermesinin ardından Tunceli Gole Çetu Parkı'nda ödül töreni düzenlendi. Törene Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Rafting Genel Koordinatörü Gürkan Köse, Tunceli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aytaç Keklik, kurum amirleri, teknik heyet, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

"Munzur'un rafting sporuna da çok büyük katkısı var"

Törende konuşan Tunceli Valisi Şefik Aygöl, şehrin güzelliklerine vurgu yaparak, "Bu toprakların, bu şehrin en güzel değerlerinden biri de Munzur Nehrimizdir. Munzur'un birçok artısı ve güzelliği olduğu gibi rafting sporuna da çok büyük katkısı var. Dünyada en uzun ikinci rafting parkuruna sahip, ülkemizin de en uzun parkuruna sahip. Biz de Munzur'umuzun bu güzelliğinin yanında bu spordan faydalanma arzusundayız. Bu sporla ilgilenen kulüpler, gençler, çocuklarımız var. Onlara ulusal ve uluslararası yarışmalarda destek vermek istiyoruz" dedi.

Alper Cavit Kabakçı'dan teşekkür

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ise, sporcular, kulüpler ile organizasyon ekibine teşekkür ederek, "Bizi yalnız bırakmayan, coşkusunu bizlerle paylaşan Tunceli halkına da mükemmel ev sahipliği için teşekkür ediyoruz. Rize'de gerçekleştireceğimiz Avrupa kupasında sporcularımıza başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kategorilerine göre derece giren takımlara madalya verilirken Süper Kupayı kazanan Rize Ardeşen Belediye Spor Kulübü'ne de Vali Şefik Aygöl tarafından kupa verildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tunceli'de Rafting Türkiye Şampiyonası Süper Kupa Yarışları Tamamlandı - Son Dakika

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