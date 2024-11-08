TÜRKİYE Binicilik Federasyonu'nun 6'ncı Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Hasan Engin Tuncer ve Şahap Gürsoy başkanlık için yarıştı.
Genel kurula 298 delegeden 284'ü katıldı. Hasan Engin Tuncer 150 oy alarak 4 yıllığına Türkiye Binicilik Federasyonu başkanı seçildi. 2021-2024 yılları Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibra edildiği genel kurulda 2 oy geçersiz sayılırken Tuncer'in rakibi Şahap Gürsoy ise 132 oyda kaldı.
Hasan Engin Tuncer'in yönetiminde; "Mihrimah Nil Ayan, Sena İpşirli, Ozan Kaynarca, Tolga Erem, Cenk Uğurses, Halit İpek, Volkan Çapur, Fikret Yıldız, Serra Yedikardeş, Neslihan Up" yer aldı.
Son Dakika › Spor › Tuncer, Binicilik Federasyonu Başkanı Seçildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?