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Tunus'ta düzenlenen Kılıç Grand Prix'inde milli eskrimciler ana tabloya kaldı - Son Dakika
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Tunus'ta düzenlenen Kılıç Grand Prix'inde milli eskrimciler ana tabloya kaldı

Tunus'ta düzenlenen Kılıç Grand Prix'inde Türk milli eskrimciler Nisanur Erbil ve Deniz Selin Ünlüdağ, ön eleme turlarını geçerek ana tabloda mücadele etme hakkı elde etti. Ana tablo maçlarında Ünlüdağ ABD'li Magda Skarbonkiewicz'yle, Erbil ise Fransız Caroline Queroli ile karşılaşacak. Turnuvada yer alan diğer milli sporcu Iryna Shchukla ise ana tabloya kalamadı. Erkeklerde ise yarın ön eleme turları yapılacak.

Tunus\'ta düzenlenen Kılıç Grand Prix\'inde milli eskrimciler ana tabloya kaldı
12.01.2024 - 18:07,  Güncelleme: 18:08
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Tunus'ta düzenlenen Kılıç Grand Prix'inde piste çıkan milli eskrimciler Nisanur Erbil ve Deniz Selin Ünlüdağ, ana tabloya kaldı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, kadınlarda iki milli eskrimcinin de ön eleme turlarını başarıyla tamamlayarak ana tabloda mücadele etme hakkı elde ettiği belirtildi.

Ana tablo maçlarında son 64 turunda Deniz Selin Ünlüdağ'ın, ABD'li Magda Skarbonkiewicz'yle, Nisanur Erbil'in ise Fransız Caroline Queroli ile piste çıkacağı aktarıldı. Ana tablo maçlarının 14 Ocak Pazar günü oynanacağı ifade edildi.

Turnuvada yer alan bir diğer milli sporcu Iryna Shchukla'nın ana tabloya kalamadığı kaydedildi.

Organizasyona yarın erkeklerde ön eleme turlarıyla devam edileceği bildirildi.

Kaynak: AA
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