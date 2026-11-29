Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 361. kez rakip olacak. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 129-116 üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, yarın saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda mücadele edecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 31 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Siyah-beyazlılar ise 8 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 25 puanla ve maç eksiğiyle 4. sırada yer alıyor.

361. randevu

Beşiktaş ile Galatasaray rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan maçla başladı ve o müsabakayı da siyah-beyazlılar 2-0'lık skorla kazandı. İki takım bugüne kadar 360 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 129 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 116 defa rakibini mağlup etti. 115 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Galatasaray'ın 501 golüne, Beşiktaş 473 golle karşılık verdi.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon RAMS Park'taki derbi 1-1 berabere sona ererken, sarı-kırmızılılar Dolmabahçe'de 1-0'lık skorla kazandı.

Ligde de Galatasaray önde

Beşiktaş ile Galatasaray Süper Lig tarihinde 136 kez mücadele etti. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 52, siyah-beyazlılar 40 kez gülen taraf oldu. 44 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Aslan 167 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal da 144 kez gol sevinci yaşadı.

Son 10 derbi

İki takım arasında oynanan son 10 derbide sarı-kırmızılıların galibiyetlerde üstünlüğü bulunuyor. 9'u Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa maçında Aslan 6 kez sahadan galip ayrılırken, Kartal ise 3 defa rakibini mağlup etti. 1 derbi de berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Beşiktaş 15 gol atarken, Galatasaray 13 golle karşılık verdi.

Oğuzhan Çakır ilk kez bu derbide düdük çalacak

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Bersan Duran yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak. Balıkesir bölgesi hakemi olan Oğuzhan Çakır, kariyerinde ilk defa iki takım arasında oynanacak derbide düdük çalacak.