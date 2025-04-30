TUR 2025'te Wout Poels Zaferi - Son Dakika
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Spor

TUR 2025'te Wout Poels Zaferi

Wout Poels, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 4. etabını kazandı ve liderliği ele geçirdi.

30.04.2025 17:14
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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ( TUR 2025) 4. etabını XDS Astana takımından Hollandalı sporcu Wout Poels kazandı.

"Kraliçe Etabı" olarak nitelendirilen ve zorlu tırmanış parkurunun olduğu Marmaris ile Akyaka (Kıran) arasındaki etapta bisikletçiler, zorlu hava şartlarında 115.4 kilometre pedal çevirdi.

TUR 2025'in en zor etabı olarak görülen ve alınan sonuçların genel klasman sıralamasını doğrudan etkilediği parkuru Kazakistan takımı XDS Astana'nın 37 yaşındaki sporcusu Poels, 3 saat 14 dakika 12 saniyeyle birinci bitirdi.

XDS Astana takımından Ekvatorlu bisikletçi Harold Martin Lopez ikinci, Picnic PostNL takımından Kolombiyalı sporcu Guillermo Juan Martinez üçüncü sırayı aldı.

Turkuaz mayo Poels'e geçti

TUR 2025'in 4. etabını kazanan Hollandalı sporcu Wout Poels, genel klasmanda da liderliğe yükseldi.

Alpecin-Deceuninck takımından Tibor Del Gross'dan liderliği alan Poels, şampiyonluk için büyük bir avantaj yakaladı ve 5. etapta turkuaz mayoyu giymeye hak kazandı.

Kırmızı mayo Türk bisikletçi Ahmet Örken'de

TUR 2025'in 5. etabı sonunda Spor Toto takımının Türk sporcusu Ahmet Örken, en iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu giymeye hak kazandı.

Etabın 35. kilometresindeki tırmanış prim çizgisini birinci geçerek 10 puan alan Ahmet Örken, Vinzent Dorn'un önüne geçti ve kırmızıyı mayoyu 5. etapta giymeye hakkı elde etti.

Diğer mayolarda ise sporcular ünvanları korudu. Türkiye Güzellikleri primleri kategorisinde beyaz mayoyu China Glory ekibinden Güney Afrikalı sporcu Willem Jakobus Smit, en iyi sprinter olarak ise Polti Visitmalta takımından İtalyan sporcu Giovanni Lonardi yeşil mayoyu korumayı başardı.

Hava şartları kazalara sebebiyet verdi

Bisikletçiler, zorlu parkurun yanı sıra hava şartlarıyla da mücadele etti.

Özellikle tırmanış parkurunun başlamasıyla etkili olan yağmur bisikletçileri oldukça zorladı. Hiç dinmeyen ve zaman zaman sağanağa çeviren yağış, kazalara da sebep oldu.

Etabın 70. kilometresinde aralarında Caja Rural takımının sporcusu Daniel Babor'un da bulunduğu 5 bisikletçi kaza geçirdi. İlk müdahaleleri hemen yapılan sporcular, yarışa devam edemedi.

TUR 2025'in 5. etabı Marmaris- Aydın arasında

TUR 2025'in 5. etabı yarın Marmaris'te başlayacak ve Aydın'da sona erecek.

Doğa ile Ege Denizi'ni bir araya getiren 151 kilometrelik parkurun startı, saat 10.30'da Marmaris Blueport AVM'den yapılacak.

Ege Bölgesi'nin eşsiz güzellikteki koyları ve manzaraları eşliğinde koşulacak yarış, Aydın'da Atatürk Kent Meydanı'nda sona erecek.

Kaynak: AA

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