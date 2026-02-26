Tur atlayan Galatasaray'da taraftarlardan Okan Buruk'a büyük tepki - Son Dakika
Tur atlayan Galatasaray'da taraftarlardan Okan Buruk'a büyük tepki

Tur atlayan Galatasaray'da taraftarlardan Okan Buruk'a büyük tepki
26.02.2026 01:55
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off aşaması rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazanmasının ardından tur atlayan taraf oldu. Galatasaraylı taraftarlar, hem maç içerisinde hem de maç sonunda Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a büyük tepki gösterdi. Yapılan yorumlarda kötü ve çaresiz oyuna vurgu yapıldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Juventus'a konuk olduğu mücadelede zorlu bir sınav verdi. İlk maçta İstanbul'da rakibini 5-2 gibi net bir skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar, Torino'daki rövanş karşılaşmasını uzatmalarda 3-2 kaybetmesine rağmen toplam skorda 7-5'lik üstünlük sağlayarak tur atlamayı başardı ve Devler Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

TARAFTARLARDAN OKAN BURUK'A BÜYÜK TEPKİ

Maç boyunca Juventus'un baskılı oyununa karşı koyamayan temsilcimiz Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, turun geçilmesine rağmen tepkilerin odağı oldu. Sosyal medyada yorumlarda bulunan Galatasaray taraftarları, kötü oyunu eleştirerek teknik direktör Okan Buruk'a yönelik yoğun eleştirilerde bulundu. Yapılan yorumlarda, rövanş maçındaki kötü oyun performansı, savunma hataları ve genel olarak Avrupa kupalarındaki uzun süredir devam eden istikrarsız sonuçlar ön plana çıkarıldı.

İşte yapılan o yorumlardan bazıları:

  • Okan Buruk'un 10 kişi kalan Juventus'a karşı 8 kişi gibi oynatmayı başardığı Galatasaray'ı, rezaletten Osimhen kurtardı. Bir üst düzey golcü olayı nerelere getiriyor görüyoruz.
  • Okan Buruk sana rağmen Galatasaray tur atladı. Dua et ki adamlar 49. dakikadan 120. dakikaya kadar 10 kişi oynadı ve buna rağmen 3 gol yedin. 5-2 skorun üzerine yatıp, takımı defansif oynatmak nedir? Rezil edecektin takımı, böyle bir rezil oyun yok.
  • Okan Buruk Osimhen savaşını net olarak Osimhen kazandı. Osimhen olmadan bir hiçsin Okan Buruk.
  • Okan Buruk acilen kendine gelmesi lazım. Oyuncuları da kendine getirmesi lazım es kaza geçtik turu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Özgür Arıca Özgür Arıca:
    Tepki yazanlara tepki gösterenlere tek bir sorun var iyi oynayıp elenmek mi istersiniz hatta juventusluya da sorun bunu bence yoksa turu geçen taraf mı İlk maçta 5 atan Galatasaray 5 yendiği Juventus değil mi iki taraflı bir maç turu atlayan Galatasaray ne tepkisi kardeş siz gidin kendi takımınıza yazın hadi darısı İngilizlerin başına.... 6 8 Yanıtla
    Doğrucu zırto Doğrucu zırto:
    ne anlatıyon değişik. sanki her sene ucl alıyorsun. 0 0
  • mehmet karatas mehmet karatas:
    Okan Buruk maalesef oyunu ve takımı yönetemiyor. Çünkü Oakn buruk büyük maçların adamı değil. Hakemlerle işi götüren bu arkadaş avrupa sahasına gelince kendisini yalnız hissediyor ve resmen eli ayağı titriyor. Defansif yönü çok kötü durumda Galatasarayın. Kesinlikle acile defan transferi gerekiyor.. Önde basamanayn takım hızlı futbolda rezil olur. Senin hızlı koşan 1-2 tane adamın var. Tkım oyununu hızlı oynatamazsın çünkü takımında 30 yaş üstü yada 30 civarında futbolcular var. 1 0 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    tepkiyi Fenerbahçeli değil Galatasaray'lı taraftarlar kardeş sen yanlış yerdesin biz tebrik ettik. Bir Türk takımı tür geçmiş.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
