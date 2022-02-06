Üye Girişi
Turgay Altay: "Önümüzdeki çok önemli bir dönemeci geçemedik" - Son Dakika

Turgay Altay: "Önümüzdeki çok önemli bir dönemeci geçemedik"

06.02.2022 16:15

- Turgay Altay: "Önümüzdeki çok önemli bir dönemeci geçemedik" Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, mağlup oldukları BB Erzurumspor maçının ardından, "Önümüzdeki çok önemli bir dönemeci geçemedik.

- Turgay Altay: "Önümüzdeki çok önemli bir dönemeci geçemedik"

ERZURUM - Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, mağlup oldukları BB Erzurumspor maçının ardından, "Önümüzdeki çok önemli bir dönemeci geçemedik. Sınırdan uzak değiliz. Ligin en kaliteli takımlarından birisiyiz. Bu maçtan dersler çıkartarak ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor'a 1-0 mağlup olan Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay maçın ardından açıklamalarda bulundu. Altay, iyi mücadele ettiklerini fakat iyi oynamadıklarını ifade ederek, "Böyle şampiyonluğa giden bir takıma karşı verdiğimiz mücadeleden memnunum. Ama oyundan memnun değilim. İlkyarı oyunu koparabilirdik. Ama olmadı. Ligde bireysel oyuncu kalitesi yüksek olan bir takımla oynadık. Bu takımlar oyunu kopartabiliyor. Kendi oyunumuzu rakipten bağımsız olarak oynamaya devam etmeliyiz. Sabırlı olmak çok önemli. Fizik olarak rakipten üstündük. Bu oyunun ritmini bulmamızın yöntemi pozisyon sadakati. Önümüzdeki çok önemli bir dönemeci geçemedik. Sınırdan uzak değiliz. Ligin en kaliteli takımlarından birisiyiz. Bu maçtan dersler çıkartarak ilerlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Turgay Altay: Önümüzdeki çok önemli bir dönemeci geçemedik
Turgay Altay: Önümüzdeki çok önemli bir dönemeci geçemedik
Turgay Altay: Önümüzdeki çok önemli bir dönemeci geçemedik

YORUMLAR
500

Erzurumspor Kulübü, Spor Toto, Manisa, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turgay Altay: 'Önümüzdeki çok önemli bir dönemeci geçemedik' - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:29 MHP'nin kampında herkesin dilindeki hedef! Bahçeli 'CHP'nin lider olduğu illerde oyları artırın' talimatı verdi
16:26 Boşanacakları söylenen Alişan-Buse çiftinden kafa karıştıran paylaşım
16:17 Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar birikmesi sebebiyle sundurma çöktü!
16:01 Şirinevler'deki lokantanın cama astığı not için içeri girip 'gerçek mi' diye sordular
15:59 Alanya-Galatasaray canlı anlatım!
15:44 Son Dakika! Yalova'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:42 Seren Serengil'in fotoğrafındaki detayı fark eden takipçileri çağrıda bulundu: Hemen sil
15:39 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadını muayene eden doktor dehşete düştü: Saçları ve dişleri var
15:25 Çapraz sorguda dökülen zanlılar, cinayeti para için işlediklerini itiraf etti
15:19 Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi işte böyle ateşe attı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 16:39:39. #1.13#
SON DAKİKA: Turgay Altay: "Önümüzdeki çok önemli bir dönemeci geçemedik" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement