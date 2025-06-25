Turgut Lenk, Vanspor için Süper Lig hedefli

Vanspor FK Başkan Adayı Turgut Lenk, Ankara'da yerel ve ulusal basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda, "Ben futbolun mutfağından geldiğim için Vanspor'u gerektiği yerde Süper Lig'e çıkarma çabamız olacak" dedi.

Vanspor FK Başkan Adayı Turgut Lenk, Ankara'da düzenlediği sabah kahvaltısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. 'Ankara'da Van kahvaltısı' konseptiyle düzenlenen buluşmada Lenk, projelerinden ve başkan adaylığı sürecindeki yol haritasından bahsetti.

"Bana 'Van'da herkes sizi istiyor' dedi"

Vanspor FK Başkan Adayı Turgut Lenk, aday olmasının sebebinin Vanspor'un 1.Lig'e çıkmasından sonra mevcut başkanın yorulması olduğunu belirterek, "Erol Bey ile görüştüm. Vanspor'u 1.Lig'e çıkarttığınız için ona ve yönetime minnettarlığımı ilettim. O da bana teşekkür etti. Bana aday olmayacağını söyledi. Ben de kendisine bu işe talip olduğumu söyledim. Ben de eski futbolcuyum. Vanspor'da oynadım. Milli takımda oynadım. Aykut Kocaman ağabeyimiz, Oğuz Çetin ağabeyimiz benim takım arkadaşım. Ben futbolun mutfağından geldiğim için Vanspor'u gerektiği yerde Süper Lig'e çıkarma çabamız olacak. Kendisi de bana 'Van'da herkes sizi istiyor' dedi. Sonrasında da adaylığımızı açıkladık" diye konuştu. - ANKARA