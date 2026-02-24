Turgut: Rizespor Çıkışta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Turgut: Rizespor Çıkışta

Turgut: Rizespor Çıkışta
24.02.2026 21:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rizespor Başkanı Turgut, hakem hatalarına dikkat çekerek takımın çıkışta olduğunu belirtti.

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, "Rizespor gönlümüzden geçen, arzu ettiğimiz noktada değil ama Allah'ın izniyle çıkıştayız. İyiye gidiyoruz, inşallah daha iyiye de gideceğiz." dedi.

Turgut, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki iftar programı sonrası gazetecilere açıklamasında, Rizespor'un hakkından vazgeçmediklerini söyledi.

Yaşanan olaylara dikkati çeken Turgut, "Kanımızın son damlasına kadar bu armanın, bu kulübün hakkını savunuruz. Bu hakem hataları bizim çok musdarip olduğumuz, içimizi yakan, ülke futboluna, emeklere, bunca uğraşlara çok zarar veren bir durum. İstemediğimiz olaylar var." diye konuştu.

Turgut, hakem hatalarının Rizespor'da sürekli olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene malum maçlarda çok bariz şekillerde meydana geldi. Biz bunları takip ediyoruz ama içinde bulunduğumuz şartlar, konjonktür ve futbolun yasalarının verdiği imkanın en üst seviyesinde bunu takip ediyoruz. Herkes emin olsun ki sonuna kadar bunu takip ediyoruz. Gönül ister ki böyle olmasın, hak eden kazansın. Herkes emeğinin karşılığını alsın, adaletle yönetilsin ama bu konuda içimiz yanıyor. Peşini bırakmadık, takipçisiyiz."

"Rizespor'un en üst noktada olmasını istiyoruz"

Turgut, Rizespor'un 23 haftadır istenilen, arzu edilen yerde olmadığını dile getirdi.

"Rizespor, bizim aşkımız, bizim sevdamız, bizim tutkumuz." diyen Turgut, "Bu hissi burada olanların çoğunluğunun yaşadığını biliyorum. Bu farklı bir tutku. Bu gidip sadece orada bir skor almayla, başarılı olmayla, fikstürde üst sırada olma tutkusu değil. Bu Rize'nin birliğinin, beraberliğinin, Rizeli olmanın, bu şehirde yaşamanın, bu topraklara basmanın, bu toprağın suyunu içmenin insana vermiş olduğu bir haz." ifadelerini kullandı."

Rizespor'un en üst noktada olmasını istediklerini vurgulayan Turgut, "Rizespor gönlümüzden geçen, arzu ettiğimiz noktada değil ama Allah'ın izniyle çıkıştayız. İyiye gidiyoruz, inşallah daha iyiye de gideceğiz."değerlendirmesinde bulundu.

Turgut, teknik direktör Recep Uçar'ın göreve gelme sürecine de değinerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bazen kan değişimi olması gerekebilir. İlhan hocamız çok kıymetli bir insandı. Recep Uçar, çok kıymetli bir hoca, çok sevdiğimiz değerli bir insan. İnşallah Recep hocamızla da daha iyi, güzel, başarılı günlere, maçlara doğru gideceğiz . Hafta sonu deplasmanda Kasımpaşa maçına da mutlak kazanmak için çıkacağız. Biz her zaman mutlak galibiyet için, mutlak zafer için maça çıkarız. Allah'ın izniyle sizlerin de desteğiyle bütün Rizeliler, hep beraber Rizespor'u, Rizespor sevdasını daha yukarılara taşıyacağız."

Kaynak: AA

Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgut: Rizespor Çıkışta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suç örgütlerine dev darbe Çok sayıda tutuklama var Suç örgütlerine dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
İki grup arasında silahlı kavga çıktı İki grup arasında silahlı kavga çıktı
Giresun’da kahvehanede kanlı hesaplaşma: 1 kişi hayatını kaybetti Giresun'da kahvehanede kanlı hesaplaşma: 1 kişi hayatını kaybetti
ABD’de kriz Genelkurmay Başkanı’yla ilgili iddiayı Trump’a sordular ABD'de kriz! Genelkurmay Başkanı'yla ilgili iddiayı Trump'a sordular
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı 6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 151’e yükseldi ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 151'e yükseldi
Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj Telefonlar aynı anda çaldı Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj! Telefonlar aynı anda çaldı

21:52
Kasım Garipoğlu’nun temizlikçisi ek ifade verdi İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
21:52
Randevu bile verdiler Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
Randevu bile verdiler! Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
20:55
Galatasaray’dan Victor Osimhen için yeni karar
Galatasaray'dan Victor Osimhen için yeni karar
20:37
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
20:29
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
19:38
Yasak aşka aile içi infaz Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
19:02
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 22:31:39. #7.12#
SON DAKİKA: Turgut: Rizespor Çıkışta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.