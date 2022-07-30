Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı parkeye indi - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı parkeye indi

30.07.2022 12:29
Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı parkeye indi

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Başantrenör Gökhan Aşıcı yönetiminde antrenmanlarına başladı.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Başantrenör Gökhan Aşıcı yönetiminde antrenmanlarına başladı.

Gerçekleştirdiği transferlerle güçlü ve iddialı bir takım kuran Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı yeni sezon hazırlıklarına başladı. Oyuncular, Turgutlu Belediyespor'un sağlık sponsoru olan MOSB-MED'de testlerinin yapılmasının ardından Başantrenör Gökhan Aşıcı yönetiminde günde çift idman ile çalışmalarına start verdi.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Gökhan Aşıcı, "Yeni sezona yoğun bir idman programıyla hazırlanıyoruz. Oyuncularımızın sağlık kontrolleri ve testlerinin yapılmasının ardından çift idman ile antrenmanlarımıza başladık. Güçlü ve iddialı bir takımız. Bu sezonda da çok daha iyi mücadele ederek kentimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ise, "Yeni sezon için çalışmalarına başlayan Kadın Basketbol Takımımız oyuncuları ve teknik ekibine kolaylıklar diliyor, oyuncularımızın sakatlıktan uzak başarılı bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı parkeye indi - Son Dakika

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