Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Fenerbahçe Alagöz Holding Gelişim Takımı ile karşılaşacak

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Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 22. hafta karşılaşmalarında Fenerbahçe Alagöz Holding Gelişim Takımı ile play-off'a bir adım daha yaklaşmak için karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 2023-2024 sezonunda 21 haftayı geride bırakan Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımının rakibi Fenerbahçe Alagöz Holding Gelişim Takımı olacak. Geçtiğimiz hafta Boğaziçi Basketbol Takımı ile deplasman mücadelesini 72-77 kazanan Turgutlu ekibi, kendi evinde oynayacağı maçta da galibiyet elde etmek için sahada tüm gücüyle mücadele edecek. Karşılaşmanın gülen tarafı Turgutlu ekibi olduğu takdirde play-off hedefine bir adım daha yaklaşmış olacak.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol-Fenerbahçe Alagöz Holding Gelişim maçı 3 Şubat Cumartesi saat 12.00'de Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacak. Girişlerin ücretsiz olacağı karşılaşmaya aynı zamanda Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünden saat 11.30'da servis kalkacak.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, "Cumartesi günü Fenerbahçe Alagöz Holding Gelişim Takımını evimizde ağırlayacağız. Galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağız. Hazırlıklarımızı da bu yönde sürdürüyoruz. Bizim için oldukça önemli bir maç olacak. Maçımızı galibiyetle sonuçlandırabilirsek play-off'a bir adım daha yaklaşacağız. Tüm taraftarımızı takımımıza destek olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, " Manisa'nın tek kadın basketbol takımı olan Lidya Garden City Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımımıza play-off hedefiyle sahaya çıkacakları bu maçta başarılar diliyorum. Tüm sporseverlerimizi cumartesi günü oynanacak bu önemli karşılaşmaya gelerek kadın basketbol takımımıza destek olmaya davet ediyorum" dedi. - MANİSA