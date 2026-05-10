Turgutlu\'nun sultanları şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

Manisa'nın tek kadın basketbol takımı olan Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Play-Off Final serisinin ilk maçında Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri'ni 72-64 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli avantaj elde etti. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda 2 bin 500 taraftarın oluşturduğu muhteşem atmosferde oynanan mücadelede kırmızı-siyahlılar parkeden galibiyetle ayrılarak seride 1-0 öne geçti.

Türkiye Kadın Basketbol Ligi'nde Manisa'yı başarıyla temsil eden Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, final serisine etkili bir başlangıç yaptı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk periyodunu 22-21 önde tamamlayan Turgutlu ekibi, ikinci çeyrekte rakibinin direncine rağmen soyunma odasına 38-38 eşitlikle gitti.

Üçüncü çeyrekte savunmadaki sertliği ve hücumdaki etkili oyunuyla üstünlüğü ele geçiren kırmızı-siyahlılar, son periyoda 61-51 önde girdi. Taraftar desteğini de arkasına alan Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, final periyodunda hata yapmayarak mücadeleyi 72-64 kazanmasını bildi.

Karşılaşmada Sümeyya Özcan 14 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle yıldızlaşırken, Mikayla Cowling 12 sayı, 12 ribaund ve 5 asistlik performans sergiledi. Ronahi Zilan Kıran 11 sayı, 5 ribaund, 3 asist, Senay Zeybek ise 11 sayı ile galibiyete önemli katkı verdi.

Tribünler final serisine damga vurdu

Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nu tamamen dolduran 2 bin 500'ü aşkın basketbolsever, maç boyunca yaptıkları tezahüratlarla takımlarına büyük destek verdi. İlk düdükten son saniyeye kadar susmayan taraftarlar, oluşturdukları atmosferle galibiyetin mimarlarından oldu. Maç sonunda oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Gözler ikinci maçta

Beş maç üzerinden oynanacak Play-Off Final serisinin ikinci karşılaşması, 11 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00'da yeniden Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacak. Maç günü saat 18.15'te Turgutlu Belediyesi hizmet binası önünden ücretsiz servis kaldırılacağı bildirildi.

"Hedefimiz şampiyonluk ve bir üst lig"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Takımımızla, teknik ekibimizle ve taraftarımızla gurur duyuyoruz. Final serisine böylesine güçlü bir başlangıç yapmak çok değerliydi. Bu takım sezon boyunca yüreğini ortaya koydu. Hedefimiz şampiyonluk ve bir üst lig" dedi.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü ise oyuncularının parkede büyük karakter ortaya koyduğunu belirterek, "Biz bu kupayı Turgutlu'ya getirmek, bu şehri hak ettiği lige taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz de takımın sezon boyunca büyük emek verdiğini belirterek, "Bu şehir, bu taraftar, bu takım şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyor" diye konuştu. - MANİSA