Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Urla Belediyesi'ni Yendi - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Urla Belediyesi'ni Yendi

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Urla Belediyesi\'ni Yendi

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Urla Belediyesini 75-64 mağlup ederek Play-Off'u garantiledi. Takımın galibiyetinde Dejah Monet Terrell’in 19 sayısı ve 15 ribaundu etkili oldu.

24.03.2025 12:31  Güncelleme: 12:34
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Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Urla Belediyesini 75-64'lük skorla mağlup etti. Play-Off'u garantileyen Manisa ekibi son üç maçında kazanmayı bildi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) 28.hafta karşılaşmalarında Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor ile Urla Belediyesi karşı karşıya geldi. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanan maçta kırmızı siyahlılar rakibini 75-64 yendi. Maçın ilk dakikalarından itibaren üstünlüğünü elden bırakmayan Turgutlu Belediyespor ekibi, ilk çeyreği 21-11, ikinci çeyreği 43-27, üçüncü çeyreği 58-43 skorla kapattı.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımının galibiyetine 19 sayı, 15 ribaund ile en çok katkı sağlayan isim Dejah Monet Terrell oldu. Sümeyya Özcan 17 sayı, 7 asist, kaptan Yağmur Öztürk ise 14 sayı 5 ribaund, 5 asistlik performansla maçın yıldızı olarak isimlerini yazdırdı.

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Başantrenörü İstemihan Örücü, "İki haftalık deplasman arasının ardından kendi sahamızda Urla Belediyesine karşı oynadık. Play-Off mücadelemize sayılı günler kala kazandığımız her maç daha fazla güçlenmemizi ve motivasyonumuzun artmasını sağlıyor. Güzel bir karşılaşma oynadık ve kazandık. Takımımıza destek olan taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ederiz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Urla Belediyesi'ni Yendi - Son Dakika

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