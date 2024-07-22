Turgutlu Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Devam Ediyor - Son Dakika
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Spor

Turgutlu Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Devam Ediyor

Turgutlu Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Devam Ediyor

Turgutlu Belediyesi tarafından başlatılan Yaz Spor Okulları, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla devam ediyor. Yüzme, basketbol ve voleybol kurslarıyla çocuklar sportif becerilerini geliştirme imkanına sahip oluyorlar. Kayıtlar ve kurslar hakkında detaylı bilgi almak için Turgutlu Belediyesi'ne başvurulabilir.

22.07.2024 13:30  Güncelleme: 13:32
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Turgutlu Belediyesinin çocukların fiziksel ve sosyal açıdan gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla başlattığı Yaz Spor Okullarında Turgutlulu çocuklar yaz dönemini sporla geçiriyorlar. Yaz Spor Okullarına kayıtlar ise devam ediyor.

Çocukların ve gençlerin yaz tatillerini fiziksel, sosyal açıdan verimli bir şekilde geçirmeleri amacıyla Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan Yaz Spor Okulları tüm hızıyla sürüyor. Spor okulu kapsamında açılan yüzme, basketbol ve voleybol kurslarıyla çocuklar sportif becerilerini geliştirme imkanına sahip oluyorlar.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve 1 Temmuz Pazartesi günü başlayan yüzme, basketbol ve voleybol kurslarına kayıtlar devam ediyor. Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası zemin katında 09.00-12.30/ 13.30-17.00 saatleri arasında yapılan kayıtlar ve kurslar hakkında 0236 313 21 22 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Çocuk ve gençlerimizin fiziksel ve sosyal açıdan gelişim ve becerilerini desteklemek amacıyla başlattığımız spor kurslarımız devam ediyor. Evlatlarımız hem fiziksel hem de sosyal açıdan yaz dönemini en verimli şekilde geçiriyorlar. Yaz dönemi boyunca devam edecek kurslarımıza ise kayıtlarımız sürüyor. Kurslarımıza katılmak isteyen tüm çocuklarımızı kayıt olmaya davet ediyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Turgutlu Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Devam Ediyor - Son Dakika

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