Turgutlu Belediyespor Başkanı Hüseyin Maliz Sezonu Değerlendirdi - Son Dakika
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Spor

Turgutlu Belediyespor Başkanı Hüseyin Maliz Sezonu Değerlendirdi

Turgutlu Belediyespor Başkanı Hüseyin Maliz Sezonu Değerlendirdi
21.05.2025 14:51  Güncelleme: 14:53
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Turgutlu Belediyespor Başkanı Hüseyin Maliz, TKBL 2024-2025 sezonunun ardından takımlarının gösterdiği başarılar, sosyal sorumluluk projeleri ve ekonomik durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Kadına yönelik şiddete dikkat çeken pankartlarıyla gündeme oturan takım, önemli bir sezonu geride bıraktı.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 2024-2025 sezonunun sona ermesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Manisa'nın tek kadın basketbol takımı olarak TKBL'de mücadele eden, Federasyon Kupası ve play-off finalisti Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor sezonu tamamladı. Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, takımın başarısı ve sezona dair değerlendirmeler yaptı.

Sezon başındaki hedeflerin üstünde bir performans ve başarı ortaya koyulduğunu ifade eden Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Kadına yönelik şiddet ve cinayetlere karşı sesimizi yükseltmek, kadınların başarılarla gündeme gelmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 6 yıl önce kurulan Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımımız, başarılı geçen bir sezonu geride bıraktı. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Manisa'nın tek basketbol takımı olarak kentimizi temsil eden kadın basketbol takımımız, bu sezon biri Federasyon Kupası bir diğeri de play-off finali olmak üzere 2 final oynayarak hedeflerimizin üstünde bir başarı gösterdi. Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı olarak mücadele gücü yüksek bir takım oluşturmak istiyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için de planlamalarımıza başladık" dedi.

"Ödemeler zamanında yapıldı. Herhangi bir borcumuz bulunmamaktadır"

Turgutlu Belediyespor'un ekonomik olarak da iyi durumda olduğunu kaydeden Belediyespor Başkanı Maliz, "TKBL 2024-2025 sezonunu tamamlarken ekonomik olarak da iyi durumdaydık. Sezon boyunca oyuncularımızın ve teknik ekibimizin ödemelerini zamanında ve hatta gününden önce yaptık. Şu anda herhangi borcumuz bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Sosyal sorumluluk çalışmalarımız Türkiye gündemine oturdu"

Kadın basketbol takımının yalnızca sportif faaliyetlerde değil, sosyal sorumluluk projeleriyle de ses getirdiğini söyleyen Başkan Maliz, şu şekilde konuştu:

"Takım olarak ortaya koyduğumuz bu başarının yanında kuruluş amacımızı unutmadan gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk çalışmalarımızla da dikkatleri çektik. Kadın ve çocuk cinayetlerine karşı tepkimizi göstermek adına hazırladığımız "Nasıl doğduğu değil, niye yaşayamadığı" pankartı Türkiye gündemine oturdu. Bunun yanında bu sezon öldürülen kadınların isimlerinin yer aldığı formayla mücadele eden oyuncularımız, Diyarbakır'da katledilen Narin Güran'ı da ilk maçında unutmadı."

Sponsorlara ve taraftarlara teşekkür

Belediyespor Başkanı Maliz, takımın başarısında sponsorların ve taraftarların desteğinin çok büyük olduğunu ifade ederek şu sözlerle teşekkür etti:

"Sezonun ilk maçından son maçına kadar aynı istek, motivasyon ve azimle sahaya çıkarak bizlere pek çok mutluluk ve gurur yaşatan oyuncularımıza ve teknik ekibimize, katkı ve destekleriyle gücümüze güç katan sponsorlarımıza ne kadar teşekkür etsek az kalacaktır. En önemli teşekkürümüz ise takımımızı hiçbir maçında yalnız bırakmayan, salonu tıklım tıklım dolduran, takımımızın bu başarısında büyük bir pay sahibi olan taraftarlarımıza ve hemşehrilerimize olacaktır. Hep birlikte daha çok başarıya imza atacak; Turgutlu'muzu, Manisa'mızı en iyi ve en başarılı şekilde temsil etmeye devam edeceğiz." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Turgutlu Belediyespor Başkanı Hüseyin Maliz Sezonu Değerlendirdi - Son Dakika

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