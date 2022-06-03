Turgutlu Belediyespor'dan çifte guard transferi

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı ligin önemli guardları Dilek Topdemir ve Halime Uykan transferlerini açıkladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Manisa'nın tek kadın basketbol takımı Turgutlu Belediyesi transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başantrenör Gökhan Aşıcı, forvetler Halime Vural ve Şule Aktaş ile sözleşme yenileyen Turgutlu Belediyespor dış transferde iki yıldız isme imza attırdı. TKBL'nin iki önemli guardı Dilek Topdemir ve Halime Uykan önümüzdeki sezon kırmızı-siyahlı formayı terletecek.

Son olarak Urla Belediye forması giyen Dilek Topdemir forma giydiği 24 maçta 11.88 sayı, 4.42 ribaund, 6.67 asist ortalaması yakaladı. Halime Uykan'ın ise TKBL'de 4 kupası bulunuyor. 2013 yılında Edirne ile TKBL şampiyonluğu, 2019 yılında Elazığ İl Özel İdare ile Federasyon Kupası ve Play Off Şampiyonluğu, 2020 yılında Emlak Konut Spor Kulübü ile Federasyon Kupası Şampiyonluğu yaşayan Halime Uykan son olarak Edremit Belediyesi Gürespor'da forma giymişti.

İki önemli oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belirten Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, "Transfer çalışmalarımıza çok önce başlamıştık. Hem Dilek hem de Halime takip ettiğimiz oyunculardı. Bu ligi tanıyan, istikrarlı oyuncular. Kariyerlerine baktığımızda bunu zaten görüyoruz. Oyuncularımıza hoş geldin diyor sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz" diye konuştu. - MANİSA