Turgutlu Belediyespor'dan Sosyal Sorumluluk Projesi - Son Dakika
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Spor

Turgutlu Belediyespor'dan Sosyal Sorumluluk Projesi

Turgutlu Belediyespor\'dan Sosyal Sorumluluk Projesi

Turgutlu Belediyespor'un 'Sporla Büyüyen Gençlik' projesi, Kadın Basketbol ve Voleybol Takımları'nın okullarda beden eğitimi derslerine katılmasıyla devam ediyor. Öğrencilere sporun faydaları anlatılırken, maç davetiyeleri de dağıtılıyor.

06.12.2024 17:03  Güncelleme: 17:05
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Turgutlu Belediyespor'un geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında Turgutlu'yu başarıyla temsil eden Kadın Basketbol ve Voleybol Takımları okullarda beden eğitimi derslerine katılıyor.

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol ve Kadın Voleybol Takımları, "Sporla Büyüyen Gençlik" vizyonu doğrultusunda yürüttükleri sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Bu kapsamda, takımların teknik ekibi ve oyuncuları, Turgutlu Lisesi ve Turgutlu Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi derslerinde öğrencilerle bir araya geldi. Proje kapsamında, öğrencilere sporun faydaları anlatılmakla kalmayıp, aynı zamanda maç atmosferini yerinde deneyimlemeleri için davetiyeler de dağıtıldı. Öğrenciler, hem eğitim hem de sporun birleştiği bu buluşmada, profesyonel sporcularla bir arada olmanın heyecanını yaşadılar.

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Çankaya Üniversitesini; Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı ise Söke Belediye Saldos Voleybol'u kendi sahasında ağırlayacak. Karşılaşmalar 7 Aralık Cumartesi günü saat 16.00 ile 8 Aralık Pazar günü saat 14.00'de Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacak.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Bu projemiz, öğrencilerimizin spora olan ilgisini artırmak ve onları sporun farklı branşlarında yeteneklerini keşfetmeye yönlendirmek açısından oldukça etkili oluyor. Takımlarımız ayrıca cumartesi ve pazar günü oynanacak olan maçlara öğrencileri davet ederek, onları sporun heyecanını yerinde yaşamaya da teşvik ediyor. Kadın Basketbol ve Voleybol Takımlarımıza başarılar diliyor, tüm hemşehrilerimizi maçlarımıza davet ediyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Turgutlu, Gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutlu Belediyespor'dan Sosyal Sorumluluk Projesi - Son Dakika

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