Turgutlu Belediyespor Kadın Takımları Peş Peşe Galip Geldi - Son Dakika
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Spor

Turgutlu Belediyespor Kadın Takımları Peş Peşe Galip Geldi

Turgutlu Belediyespor Kadın Takımları Peş Peşe Galip Geldi

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Bursa Uludağ Basketbol'u 83-47'lik skorla mağlup ederken, Kadın Voleybol Takımı da Koçarlı Belediyespor'u 3-0 yenerek peş peşe galibiyet sevinci yaşattı.

23.12.2024 12:15  Güncelleme: 12:18
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Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ve Kadın Voleybol Takımı hafta sonu oynadıkları maçları kazanarak taraftarlarına galibiyet sevincini peş peşe yaşattı.

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Bursa Uludağ Basketbol'u 83-47 gibi net bir skorla mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Manisa'nın tek kadın basketbol takımı olarak mücadelesini sürdüren Lidya Garden Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 2024-2025 sezonundaki 15. maçında Bursa Uludağ Basketbol ile karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen kırmızı-siyahlılar, rakibine fazla şans tanımadı. Özellikle savunmada sergiledikleri etkili performansla dikkat çeken Turgutlu ekibi, rakibine yalnızca 47 sayı şansı tanıdı. Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, kazandığı bu maçla son altı karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Tüm oyuncular süre aldı

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımında 18 sayı, 16 ribaund'luk performansıyla maçın yıldızı Dejah Monet Terrell oldu. Deniz Üstün 12 sayı, 8 ribaund ile skora katkı sağlarken, Sümeyya Özcan 12 sayı, 5 ribaund, Ronahi Zilan Kıran ise 10 sayı, 7 ribaund ile maçın öne çıkan diğer isimleriydi. Turgutlu Belediyespor'un altyapısından yetişen genç oyuncular Tuana Kara ve Havin Güleryüz ise etkili performanslarıyla dikkatleri üzerine topladı. Turgutlu Belediyespor'da toplamda 12 oyuncunun 12'si de karşılaşmada süre bulmayı başardı.

Kadın Voleybol Takımı, Koçarlı'yı 3-0 ile geçti

Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, rakibi Koçarlı Belediyespor'u 3-0'lık skorla yenerek ligdeki 9. galibiyetini aldı.

TVF Kadınlar 2. Liginin 15. hafta maçında Koçarlı Belediyespor ile karşı karşıya gelen Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı maçı 3-0 kazanarak sahadan galip olarak ayrılmayı başardı. Geçen haftaki Polat Group Didim Spor galibiyetinin verdiği moralle maça başlayan Turgutlu'nun sultanları, maç boyunca etkili bir oyun sergiledi. Aydın Vali Şenol Spor Salonu'nda oynanan maçta toplam 3 set oynandı. Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, (24-26) (23-25) (23-25)'lik set sonuçlarıyla rakibini 3-0 yenmeyi başardı. Kadın Voleybol Takımı Koçarlı Belediyespor karşı kazandığı galibiyetle ligde beşinci sırada yer alıyor.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Kadın Basketbol ve Kadın Voleybol Takımlarımız peş peşe elde ettikleri galibiyetlerle bizlere heyecan ve mutluluk dolu anlar yaşattılar. Hafta sonunda iki takımımızdan da muhteşem sonuçlar elde ettik. Kazandıkları galibiyetler için Kadın Basketbol, Kadın Voleybol Takımımızın oyuncularını ve teknik ekibimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Turgutlu Belediyespor Kadın Takımları Peş Peşe Galip Geldi - Son Dakika

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