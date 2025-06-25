Turgutlu Belediyesporlu Sporcular, Türkiye Şampiyonası\'ndaki Başarılarını Paylaştı

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda başarı elde eden Turgutlu Belediyesporlu sporcular, Belediye Başkanı Çetin Akın'ı ziyaret ederek şampiyonluk sevincini paylaştı.

Türkiye Şampiyonası'nda serbest stil U10 (27 kg) kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Mahmut Acar, U10 (68 kg) kategorisinde Türkiye 2'ncisi olan İsmet Efe Şimşek ve Kadınlar Türkiye Şampiyonası U14 kategorisinde Türkiye 3'üncüsü olan Ceylin Yıldırım, antrenörleri Eyüp Sayan ve Caner Kızılkurt ile birlikte Başkan Akın'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Şampiyon sporcuların başarılarından dolayı büyük gurur duyduğunu ifade eden Başkan Akın, "Türkiye Şampiyonası'nda ilçemizi en iyi şekilde temsil ederek göğsümüzü kabartan genç sporcularımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu başarılarında emeği geçen sporcularımızı, ailelerini ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Turgutlu Belediyesi olarak her zaman spora ve sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz," dedi.

Ziyarete, Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, Belediye Başkan Yardımcıları Evren Erbaş Ser ve Ali Rıza Kıran, Turgutlu Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Hale Bozdemir ve Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı Emrah Kanık da katılarak sporcuları tebrik etti.

Ziyarette Başkan Akın'a desteklerinden dolayı teşekkür eden genç sporcular ve antrenörleri, başarılarını artırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. - MANİSA