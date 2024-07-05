Turgutlu Belediyesi, Hollanda-Türkiye maçını dev ekranda yayınlayacak

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Turgutlu Belediyesi, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımın heyecan dolu çeyrek final mücadelesini taraftarlarla birlikte izlemek için dev ekran kuruyor. Turgutlulular, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'na kurulacak dev ekranla Hollanda ile karşılaşacak Türkiye'ye hep birlikte destek verecek.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı yenerek çeyrek finale kalmayı başaran A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile karşılaşacak. EURO 2024 futbol coşkusunu dev ekranlarla vatandaşlara yaşatan Turgutlu Belediyesi, Hollanda-Türkiye karşılaşması için de özel bir organizasyon hazırladı. Turgutlu Belediyesi, bu büyük karşılaşma öncesinde 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda dev ekran kurarak taraftarları bir araya getirecek. Turgutlulular milli maç coşkusunu yine hep birlikte yaşayacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Milli takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Turgutlulular olarak biz de milli takımımıza destek vermek için bir araya geliyoruz. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda kuracağımız dev ekranda taraftarlarımız, Türkiye-Hollanda maçını birlikte izleyip takımımıza destek olacaklar. Şimdiden bizim çocuklara yürekten başarılar diliyorum" dedi. - MANİSA