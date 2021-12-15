Üye Girişi
Turgutlu'da voleybol paneline büyük ilgi - Son Dakika

Turgutlu'da voleybol paneline büyük ilgi

15.12.2021 14:38
Turgutlu'da voleybol paneline büyük ilgi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün hazırladığı panelde A Milli Takım Kadın Voleybol Takımı eski başantrenörü ve Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Reşat Yazıcıoğulları ve iki genç oyuncusu konuşmacı olarak öğrencilerle buluştu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün hazırladığı panelde A Milli Takım Kadın Voleybol Takımı eski başantrenörü ve Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Reşat Yazıcıoğulları ve iki genç oyuncusu konuşmacı olarak öğrencilerle buluştu.

Turgutlu İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından öğrencilerin voleybol ile tanışmasını sağlamak adına Mesadet Özcan Konferans Salonunda gerçekleşen panele konuşması olarak A Milli Takım Kadın Voleybol Takımı eski başantrenörü ve Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı baş antrenörü Reşat Yazıcıoğulları, Karşıyaka Kadın Voleybol A takım oyuncuları Çağla Cinan ve Selennaz Kıran katıldı.

Yazıcıoğulları ve kadın sporcular öğrencilerden gelen soruları yanıtlarken programının moderatörlüğünü Turgutlulu Beden Eğitimi Öğretmeni ve voleybol antrenörü olan Kürşad Çetin yaptı.

Programa Turgutlu İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Şahin, Turgutlu İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Eksür, Turgutluspor Profesyonel Şube Sorumlusu Çetin Anlayanoğlu, okul müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Turgutluspor Profesyonel Şube Sorumlusu Çetin Anlayanoğlu, Karşıyakalı genç oyunculara çiçek takdim ederken Karşıyakalı oyuncular salondaki öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı. - MANİSA

Turgutlu'da voleybol paneline büyük ilgi
Turgutlu'da voleybol paneline büyük ilgi
Turgutlu'da voleybol paneline büyük ilgi
Turgutlu'da voleybol paneline büyük ilgi
Turgutlu'da voleybol paneline büyük ilgi
Turgutlu'da voleybol paneline büyük ilgi
Turgutlu'da voleybol paneline büyük ilgi

Halk Eğitim Merkezi, Karşıyaka, Turgutlu, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turgutlu'da voleybol paneline büyük ilgi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:57 Dolar 15'i zorluyor! Şimdiye kadarki en yüksek seviyede!
15:55 Kuruluş Osman'da bugün; Osman Bey, İnegöl Kalesi'nden nasıl kurtulacak?
15:54 Adı kripto para dolandırıcılığına karışan Temsilciler Kurulu üyesi Kerim Altıay görevi bıraktı
15:51 Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak
15:39 Kanunsuz Topraklar'da bugün: Gülfem ve Davut madenden nasıl kurtulacak?
15:30 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Gözler Beştepe'de!
15:26 Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşinden 20 dakikada boşandı
15:25 Maliye Bakanı Nebati'den iş adamlarına: 100'er milyon dolar bozdurun
15:22 Fed ve Merkez Bankası ne kararı alacak? İşte kritik iki açıklamaya saatler kala son tahminler
15:20 Vitor Pereira'nın sadece 3 maçı kaldı! Fenerbahçe, Bilic için süreci hızlandıracak
Son Dakika: İstanbul'da suya zam! Zam oranı yüzde 20, 58 oldu Son Dakika: İstanbul'da suya zam! Zam oranı yüzde 20, 58 oldu         
16:09
Dolar 15'i zorluyor! Şimdiye kadarki en yüksek seviyede! Dolar 15'i zorluyor! Şimdiye kadarki en yüksek seviyede!         
15:57
Adı kripto para dolandırıcılığına karışan Temsilciler Kurulu üyesi Kerim Altıay görevi bıraktı Adı kripto para dolandırıcılığına karışan Temsilciler Kurulu üyesi Kerim Altıay görevi bıraktı         
15:55
İlkokul öğretmeni hakkındaki taciz iddiası velileri ayağa kaldırdı! "Tayt giyin gelin" demiş İlkokul öğretmeni hakkındaki taciz iddiası velileri ayağa kaldırdı! "Tayt giyin gelin" demiş         
15:36
Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı         
15:15
Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti         
14:51
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 16:12:43. #1.11#
SON DAKİKA: Turgutlu'da voleybol paneline büyük ilgi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement