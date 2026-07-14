Turgutlu Elit Genç Hentbol Şampiyonu - Son Dakika
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Turgutlu Elit Genç Hentbol Şampiyonu

Turgutlu Elit Genç Hentbol Şampiyonu
14.07.2026 15:39
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Turgutlu Elit Genç Akademi Spor Kulübü, Mini Minikler Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 2015-2016 doğumlu sporcuların yer aldığı Mini Minikler Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda, Turgutlu Elit Genç Akademi Spor Kulübü şampiyonluğa ulaştı.

7-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda sergilediği performansla göz dolduran Turgutlu temsilcisi, turnuva boyunca oynadığı 6 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir ivme yakaladı. Final müsabakasında Batman İl Karması ile karşılaşan Elit Genç Akademi Spor Kulübü, rakibini 46-21 gibi farklı bir skorla mağlup ederek Türkiye Şampiyonluğu kupasını müzesine götürdü. Antrenör Engin Abatay yönetiminde turnuvaya hazırlanan ve rakiplerine karşı üstün bir oyun sergileyen minik hentbolcuların başarısı, Turgutlu ve Manisa'da büyük sevinçle karşılandı. Antrenör Atabay, "Bu şampiyonluk, çocuklarımızın aylardır süren özverili çalışmalarının ve inancının bir sonucudur. Turnuva boyunca sahada sadece hentbol oynamadılar; aynı zamanda disiplinlerini, arkadaşlıklarını ve pes etmeyen karakterlerini de ortaya koydular. Onların bu yaşta kazandıkları bu büyük başarı, gelecekte Türk hentboluna damga vuracaklarının bir göstergesidir. Başta sporcularım olmak üzere, bizlere inanan herkese çok teşekkür ediyorum; Turgutlu'ya bu gururu yaşattığımız için çok mutluyuz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Turgutlu Elit Genç Hentbol Şampiyonu - Son Dakika

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