Turgutluspor Başkanı Gökhan Akın: Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor Kulüp Başkanı Gökhan Akın, ikinci yarı öncesi açıklamalarda bulunarak, "Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

Turgutluspor Kulüp Başkanı Gökhan Akın, ikinci yarı öncesi açıklamalarda bulundu. Başkan Gökhan Akın, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söylerken, "Ligin ilk yarısını takım olarak iyi bir yerde bitirdik. İlk yarıda oldukça başarılı bir performans sergiledik. İkinci yarıya da iyi başlamak istiyoruz. Takımımız çok karakterli futbolculardan kurulu ve arkadaşlık üst seviyede. Buda bizi başarıya götürecek." dedi.

Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Ergene Velimeşe ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan Başkan Akın, "Takımımız, bu maçın hazırlıklarını Teknik Direktörümüz Ramazan Çelik gözetiminde sürdürüyor. Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bunu başaracak güce ve kadroya sahibiz." dedi.

"Transferde önceliğimiz takımın dengelerini bozmamak"

Transfer çalışmalarına da değinen Başkan Gökhan Akın, "Takımımıza takviye yapmak için çalışmalarımız sürüyor. Amber Çay Eynesil Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Alperen Aydın'ı kadromuza kattık. Hocamızın raporu doğrultusunda görüştüğümüz oyuncular var. Transferde önceliğimiz takımın dengelerini bozmamak. İlk yarıda olduğu gibi ince eleyip sık dokuyacağız ve başarımıza katkı sağlayacak oyuncular takviye edeceğiz." ifadelerini kullandı. - MANİSA