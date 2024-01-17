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Turgutluspor, Ergene Velimeşespor maçına iddialı hazırlanıyor - Son Dakika
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Turgutluspor, Ergene Velimeşespor maçına iddialı hazırlanıyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Turgutluspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Ergene Velimeşespor müsabakasına iddialı hazırlanırken, Kulüp Başkanı Gökhan Akı, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapacaklarını söyledi.

Turgutluspor, Ergene Velimeşespor maçına iddialı hazırlanıyor
17.01.2024 - 12:35,
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Turgutluspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Ergene Velimeşespor müsabakasına iddialı hazırlanırken, Kulüp Başkanı Gökhan Akı, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapacaklarını söyledi.

Sezonun ilk yarısını liderin 6 puan gerisinde 2'nci basamakta bitirdiklerini hatırlatan Akın, "İlk yarıda oldukça başarılı bir performans sergiledik. İkinci yarıya da iyi başlamak istiyoruz. Takımımız çok karakterli futbolculardan kurulu ve arkadaşlık üst seviyede. Bu da bizi başarıya götürecek. Takımımıza takviye yapmak için çalışmalarımız sürüyor. Eynesil Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Alperen Aydın'ı kadromuza kattık. Hocamızın raporu doğrultusunda görüştüğümüz oyuncular var. Transferde önceliğimiz takımın dengelerini bozmamak" dedi.

Kaynak: DHA
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