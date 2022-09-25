Sahasında Orduspor 1967'yi 3-0 yenen kırmızı-siyahlılar yeniden çıkışa geçti. Bu sezon dış sahada oynadığı 2 maçtan da puansız ayrılan Turgutluspor evinde ise 2'de 2 yaptı. Ligin 2'nci haftasında Ofspor 'u 3-2 yenmeyi başaran Turgutluspor sahasında Orduspor 1967'yi de geçerek taraftarını mutlu etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Turgutluspor evinde telafi etti - Son Dakika

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