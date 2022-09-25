Turgutluspor evinde telafi etti - Son Dakika
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Turgutluspor evinde telafi etti

25.09.2022 11:35
Turgutluspor evinde telafi etti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'ne 2-0 mağlup olan Turgutlusbpor, yenilgiyi evinde telafi etti.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'ne 2-0 mağlup olan Turgutlusbpor, yenilgiyi evinde telafi etti.

Sahasında Orduspor 1967'yi 3-0 yenen kırmızı-siyahlılar yeniden çıkışa geçti. Bu sezon dış sahada oynadığı 2 maçtan da puansız ayrılan Turgutluspor evinde ise 2'de 2 yaptı. Ligin 2'nci haftasında Ofspor'u 3-2 yenmeyi başaran Turgutluspor sahasında Orduspor 1967'yi de geçerek taraftarını mutlu etti.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Orduspor, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutluspor evinde telafi etti - Son Dakika

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