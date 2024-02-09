Turgutluspor, Feyzullah Şahin Güneş ve Mehmet Yağmur\'u kadrosuna kattı

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TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor, forvet oyuncusu Feyzullah Şahin Güneş ve genç kaleci Mehmet Yağmur'u kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan Feyzullah ve Mehmet, hedeflerinin Turgutluspor formasıyla başarılı olmak olduğunu belirtti

Turgutluspor, Çatalcaspor'dan forvet oyuncusu Feyzullah Şahin Güneş ve Fatih Karagümrük'ten genç kaleci Mehmet Yağmur'u kadrosuna kattı. Feyzullah ve Mehmet'in imza töreninde Başkan Gökhan Akın ve Yönetim Kurulu Üyeleri yer aldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Feyzullah Şahin Güneş, "Turgutluspor'dan teklif gelir gelmez düşünmeden kabul ettim. Bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı mutluyum. Çok çalışıp takımıma katkı sağlamak istiyorum. Takım arkadaşlarımla tek hedefimiz sezon sonunda ligi istediğimiz yerde bitirmek." dedi. Bir diğer yeni transfer Mehmet Yağmur ise, "Hedeflerime ulaşmak için en doğru tercihin Turgutluspor olduğuna karar verdim. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Hedefimiz bu güzel kulüpte başarılı olmak. Burada olmama imkan sağlayan ve bana güvenip inanan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Akın: "Önemli iki transferi bitirdiğimiz için mutluyuz"

Feyzullah Şahin Güneş ve Mehmet Yağmur'un transferleriyle ilgili konuşan Başkan Gökhan Akın, "Devre arası transfer döneminde aramıza genç bir oyuncu olan kaleci Mehmet Yağmur'u kattık. Takımımıza güç katacak bir oyuncu. Feyzullah Şahin Güneş de tecrübesiyle bu ligde başarılı olmuş bir isim. Takımımıza önemli katkı vereceğine inanıyoruz. Transferlerin kulübümüze, camiamıza hayırlı olmasını diliyor, Feyzullah Şahin Güneş ve Mehmet Yağmur kardeşlerime kulübümüze hoş geldiniz diyorum" şeklinde konuştu.

Feyzullah Şahin Güneş kimdir?

Turgutlusor'un yeni transferi Feyzullah Şahin Güneş, 12 Haziran 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola Pendikspor'da altyapısında başlayan ve buradan Kurtköyspor'a transfer olan Feyzullah, oradan Başakşehir'e transfer oldu. 20215 yılında Antalya Kemerspor'da profesyonel kariyerine adım atan Feyzullah Şahin Güneş, sırasıyla Manisa FK, Diyarbekirspor, Cizrespor, Yomraspor, Sultanbeyli Belediye Spor, Payasspor, Feyhiyespor, İskenderunspor, Ergene Velimeşe, Elazığspor ve Çatalca formaları giydi. 2. Lig ve 3. Lig'de toplam 145 maça çıkan Feyzullah Şahin Güneş bu maçlarda toplam 27 gollük bir performans sergiledi.

Mehmet Yağmur kimdir?

Turgutlusor'un yeni transferi Mehmet Yağmur, 6 Şubat 2004 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Futbola Bağcılar Eğitim Spor altyapısında başlayan Mehmet, sırasıyla Beykoz İshaklı, Bağcılar Evrenspor ve son 5 sezondur Fatih Karagümrük forması giydi. - MANİSA