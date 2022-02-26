Turgutluspor, futbolcu ve çalışanlarının alacaklarının tamamını ödedi - Son Dakika
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Turgutluspor, futbolcu ve çalışanlarının alacaklarının tamamını ödedi

26.02.2022 11:53
Turgutluspor, futbolcu ve çalışanlarının alacaklarının tamamını ödedi

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un Başkanı Ahmet Daşkan yaptığı paylaşımla futbolcu ve çalışanlarının bugün itibariyle hiçbir alacaklarının kalmadığını duyurdu.

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un Başkanı Ahmet Daşkan yaptığı paylaşımla futbolcu ve çalışanlarının bugün itibariyle hiçbir alacaklarının kalmadığını duyurdu. Başkan Daşkan, "Bugün itibari ile sezon başından bu güne kadar oyuncularımıza ödendiği söylenen fakat ödenmeyen ilk yarıya ait peşinat, maç başı ve primlerinin tamamını ödemiş bulunmaktayız. Futbolcularımız ve çalışanlarımızın hiçbir alacağı kalmamıştır." dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Turgutluspor'da futbolcu ve çalışanların tüm alacaklarının ödendiği açıklandı. Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz günden bu yana camiamız için tüm gücümüz ve özverimizle mücadele ettik. Etmeye de devam edeceğiz. Bugün itibari ile sezon başından bu güne kadar oyuncularımıza ödendiği söylenen fakat ödenmeyen ilk yarıya ait peşinat, maç başı ve primlerinin tamamını ödemiş bulunmaktayız. Dönemimize ait vergi dairesi ve SGK pirimlerini de aksatmadan ödüyoruz. Futbolcularımız ve çalışanlarımızın hiçbir alacağı kalmamıştır. Camiamız eski gücüne kavuşmuştur. Futbolcularımızın tek hedefi oynayacakları tüm maçları kazanmak olmalıdır. Ben futbolcu kardeşlerime, Teknik heyetimiz ve Nazım Hocama, emeği geçen tüm çalışanlarımıza sonuna kadar güveniyorum. Camiamız için, Şanlı Armamız için terinin son damlasına kadar savaşacaklarından hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi. - MANİSA

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Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turgutluspor, futbolcu ve çalışanlarının alacaklarının tamamını ödedi - Son Dakika


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