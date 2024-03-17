Turgutluspor Futbolcularının Boykot Kararı 1 Gün Sürdü - Son Dakika
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Turgutluspor Futbolcularının Boykot Kararı 1 Gün Sürdü

Turgutluspor Futbolcularının Boykot Kararı 1 Gün Sürdü

TFF 3. Lig takımlarından Turgutluspor'da futbolcuların antrenmana çıkmama kararı sadece 1 gün sürdü. Yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, futbolcuların alacakları olduğu doğrulandı ve ödemelerin planlandığı belirtildi. Ayrıca, kulübün siyasete alet edilmesi de kınandı.

17.03.2024 21:55  Güncelleme: 21:59
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TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor'da futbolcuların yazılı bir açıklama yaparak antrenmana çıkmama kararının sadece 1 gün sürdüğü açıklandı. Turgutluspor Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada yaşanan süreç değerlendirildi.

Geçtiğimiz hafta futbolcular tarafından, alacaklarına dair yayınladıkları bildiri sonrası yönetim kurulu adına bir açıklama yapılmasının zorunlu görüldüğü ifade edilen açıklamada, "Bu açıklama sadece bizleri değil, 200 bine yakın nüfuslu şehrimizin en büyük markası olan Turgutluspor'a gönül vermiş taraftarımızı derinden üzmüştür. Futbolcularımızın alacakları olduğu doğrudur. Yayınladıkları bildiride 'Sezon başından beri 19 maç başı ödemesi yapılmadı' beyanı doğru değildir. Ayrıca tüm oyuncularımızın peşinatları ödenmiş ve yönetim kurulumuz üstüne düşeni yapmıştır. Sezon başı oyuncularımız ile yapılan anlaşmada 8 maçta 4 maç başı ödemesi yapılır ve iç sahada yaşanan mağlubiyette ceza uygulanır konusunda anlaşmaya varılmıştır. Daha önce oyuncularımıza hak edişlerinden dolayı 3 maç başı ödemesi yapılmıştır. Şu anda ise oyuncularımızın 5 maç başı alacağı vardır. 13 Mart 2024 Çarşamba günü futbolcularımızın yayınladıkları bildiri öncesi kendileri ile maç başı ödemeleri hakkında görüşmemize ve onlara ödeme planı sunmamıza rağmen bu teklifimize olumsuz cevap verilmiştir. 4 hafta önce evimizde oynadığımız 1954 Kelkit maçında alınan mağlubiyet sonrası, Efeler 09 deplasmanında alınan galibiyetten dolayı verilen primden ceza uygulaması yapılmıştır. Sonrasında ise oyuncularımız maç başı alacakları ve uygulanan prim cezasından dolayı yazılı bir açıklama yaparak antrenmana çıkmama boykotu yaptılar. Bu boykot 1 gün sürmüş ve 14 Mart Perşembe günü antrenmana çıkıp, cumartesi günü deplasmanda oynadığımız Hacettepe 1945 maçına çıkmışlardır.

Şu anda teknik ekibimizin ve personelimizin maaş, oyuncularımızın ise prim alacakları yoktur. Kulübümüzde görev yapan herkes bizim için değerlidir. Yönetim kurulumuz tüm teknik heyetimiz, oyuncularımız ve personelimize karşı tüm hükümlülüklerini yerine getirmiştir ve getirmeye devam edecektir. Sportif Direktörümüz Sadullah Erarslan'ın yayınladığı açıklama da bizleri derinden üzmüştür. Yaşanan süreçte kendisinin de dahil olduğu toplantılarda şahit olduğu görüşmelerin ardından yayınladığı açıklama şanlı kulübümüze ne kadar bağlı olduğunu gözler önüne sermiştir. Biz, bizlerin yanında durmasını değil, doğrunun yanında durmasını tercih etmediği için yol ayrımına girdik. Yaşananların Teknik Direktörümüz Ramazan Çelik'in geçmişte yaptığı açıklamalarında etkili olduğunu düşünüyoruz. Hocamızın, geçmişte yaptığı açıklamalarda bizleri ve şehrimizin önde gelenlerini töhmet altında bıraktığını, sık sık maddiyatı ön plana çıkardığı, 'Başarı birlikte gelir' sözünün bizim içimizde hayata geçmediğini gördük. Gelinen bu noktada birlik olamadığımızı, yaşanan sıkıntıda taraftarın ve camianın önüne atıldığımızı gördük. Hocamızın sık sık maddiyatı dile getirir açıklamaları, şehrimizin önde gelenlerinden destek istemesi yerine şampiyonluk yolunda takımımıza odaklanmasını istiyoruz. Yönetim olarak takımımızı mağdur etmemek için çalışıyor ve çabalıyoruz. Gecesini gündüzüne katan, ailesinde zaman ayırıp bu şanlı kulübün başarılı olması için emek veren bizleri derinden üzmüştür" değerlendirmesine yer verildi.

Yapılan açıklama şöyle tamamlandı: "Turgutluspor Kulübü Yönetimi olarak, yaşanan süreçte bu şanlı kulübün siyasete alet edilmesini üzüntü ile karşıladık. Kulübümüz hiçbir siyasi görüşe sahip olmamakla birlikte, sadece Turgutlu şehrini ve halkını en iyi şekilde temsil etmek için bulunduğu her platformda mücadele etmektedir. Yaşanan bu süreçte yaptıkları açıklamalar ile kendine pay çıkarmaya çalışan, kulübümüzü siyasete alet etmeye çalışanları şaşkınlıkla izlemenin yanı sıra esefle kınıyoruz. Buradan bir mesaj vermek istiyoruz; Turgutluspor siyaset üstü bir camiadır. Bu takım bu şehrin en büyük markası ve değeridir." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Turgutluspor Futbolcularının Boykot Kararı 1 Gün Sürdü - Son Dakika

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