Turgutluspor isyanda - Son Dakika
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Turgutluspor isyanda

09.04.2022 13:49
Turgutluspor isyanda

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma savaşı veren Turgutluspor, Başkan Ahmet Daşkan ve Asbaşkan Bülent Daşkan'a 30'uncu haftada iç sahada oynanan Niğde Anadolu FK maçı sonrasında 6222 Sayılı Sproda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Yönelik Kanun'un 18'inci maddesi gereğince seyirden...

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma savaşı veren Turgutluspor, Başkan Ahmet Daşkan ve Asbaşkan Bülent Daşkan'a 30'uncu haftada iç sahada oynanan Niğde Anadolu FK maçı sonrasında 6222 Sayılı Sproda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Yönelik Kanun'un 18'inci maddesi gereğince seyirden men cezası verilmesine tepkili. Ceza hakkında açıklama yapan Asbaşkan Bülent Daşkan, "Öncelikle şunu belirtmek isterim ki kulüp olarak şanssız bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde verilen bu ceza sadece başkanımız ve şahsıma değil aynı zamanda ailelerini ve işlerini bırakıp Turgutluspor için cansiperana mücadele eden taraftarlarımıza.

verilmiştir" dedi.

Daşkan, "Evimizde oynadığımız Niğde Anadolu FK Maçında rakip oyuncunun attığı gol sonrası gerek bizim olduğumuz protokol tribününe, gerekse kapalı tribüne doğru el kol hareketi yapması sonrası bir tepki vermiştik. Verdiğimiz tepki, gayet olağan ve spontane bir refleksti ki bu ve benzeri sahneler birçok müsabakada görülen vakalardır ve şiddet ve hakaret de içermemektedir. Hal böyle iken Başkanımız Ahmet Daşkan ve şahsıma hak ve nasafet ilkelerine aykırı olarak Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Şube tarafından 6222 sayılı kanunun 18'inci maddesinde yer alan seyirden yasaklanma cezası verilmiştir. Verilen ceza, hakkaniyetli değildir" ifadelerini kullandı.

Tepkisini sürdüren Daşkan, "Öyle ki deplasmana gittiğimiz maçlarda rakip yöneticilerin bizlere reva gördüğü muameleler karşısında biz kendi saha ve seyircimiz önünde maalesef sanki deplasmanda oynar gibi misafir muamelesi görüyoruz. Bu bakımdan bu cezanın hak, nasafet ve adalet açısından kanuna ve hukuka aykırı olduğunu vurgulamak isterim ki bu konuda yasal itiraz haklarımızı kullanacağız ve bir an evvel hukuka uygun işlem ve kararın verileceğini de ümit ediyorum. Tüm taraftarlarımızın sesi ve tercümanı olarak bu zor süreçte bizleri bu cezaya maruz bırakanları da vicdanlarına havale ediyoruz" açıklamasını yaptı.


- Turgutlu
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Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Niğde, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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