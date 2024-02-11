Turgutluspor, Karşıyaka'yı mağlup ederek şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü - Son Dakika
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Turgutluspor, Karşıyaka'yı mağlup ederek şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü

Turgutluspor, Karşıyaka\'yı mağlup ederek şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Turgutluspor, Karşıyaka'yı deplasmanda olduğu gibi evinde de 1-0 mağlup ederek bayram sevinci yaşadı. Sakat ve cezalı oyuncularının eksikliğine rağmen kritik galibiyet alan Turgutluspor, ikinci sıradaki yerini geri aldı ve şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü.

11.02.2024 12:56  Güncelleme: 12:58
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk yarışındaki iddialı rakibi Karşıyaka'yı bu sezon deplasmandan sonra evinde de 1-0 yenen Turgutluspor bayram sevinci yaşadı. En skorer ismi Noyan ve Salih sakat, Hamit ve Emre cezalı olan, teknik direktör Ramazan Çelik'ten de cezası nedeniyle yoksun olarak sahaya çıkan kırmızı-siyahlı ekip, kritik galibiyetle ikinci sıradaki yerini tekrar aldı. Karşıyaka'yı hem puan tablosunda hem de ikili averajda sollayan Kasaba, geçen hafta Elazığ deplasmanındaki yenilgiyi de telafi etti. Turgutluspor, ikinci yarıda çıktığı 4 maçta 3 galibiyetle şampiyonluk yarışını bırakmayacağını da kanıtladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Turgutluspor, Karşıyaka'yı mağlup ederek şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü - Son Dakika


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