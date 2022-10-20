Turgutluspor sentetik sahada hazırlanıyor - Son Dakika
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Turgutluspor sentetik sahada hazırlanıyor

20.10.2022 18:35
Turgutluspor sentetik sahada hazırlanıyor

TFF 3. Lig 2. Grupta geçtiğimiz haftayı üç puanla kapatan Turgutluspor 2 günlük izinin ardından 23 Ekim Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 3. Lig 2. Grupta geçtiğimiz haftayı üç puanla kapatan Turgutluspor 2 günlük izinin ardından 23 Ekim Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kırmızı siyahlılar 23 Ekim Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarına Teknik Direktör Doğan Engin nezaretinde devam ediyor.

Pazar günü Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi Stadyumunda oynanacak olan karşılaşmanın saha zemininin sentetik olması sebebiyle Turgutluspor çalışmalarını Çıkrıkçı Mahallesinde bulunan Çıkrıkçı Stadyumu'ndaki suni çimde devam etti. Yapılan çalışmayı Futbol Şube Sorumlumuz Hasan Eğilmez'de izledi. Kırmızı siyahlılar yarın yapacağı çalışmanın ardından maçın oynanacağı Kahramanmaraş'a gidecek. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Turgutluspor, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutluspor sentetik sahada hazırlanıyor - Son Dakika

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