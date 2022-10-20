Pazar günü Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi Stadyumunda oynanacak olan karşılaşmanın saha zemininin sentetik olması sebebiyle Turgutluspor çalışmalarını Çıkrıkçı Mahallesinde bulunan Çıkrıkçı Stadyumu'ndaki suni çimde devam etti. Yapılan çalışmayı Futbol Şube Sorumlumuz Hasan Eğilmez'de izledi. Kırmızı siyahlılar yarın yapacağı çalışmanın ardından maçın oynanacağı Kahramanmaraş'a gidecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

Turgutluspor, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Turgutluspor sentetik sahada hazırlanıyor - Son Dakika

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