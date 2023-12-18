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Türk boksör Şükrü Altay'ı yenen Felix Sturm'a Alman savcı doping soruşturması açtı - Son Dakika
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Türk boksör Şükrü Altay'ı yenen Felix Sturm'a Alman savcı doping soruşturması açtı

Almanya'nın Ludwigsburg kentinde 2 Aralık Cumartesi günü Türk rakibi Şükrü Altay'a karşı oynadığı rövanş maçını 9'uncu rauntta hakemin teknik nakavt kararıyla kazanan Felix Sturm için soruşturma açıldı.

Türk boksör Şükrü Altay\'ı yenen Felix Sturm\'a Alman savcı doping soruşturması açtı
18.12.2023 - 23:10,
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Almanya'nın Ludwigsburg kentinde 2 Aralık Cumartesi günü Türk rakibi Şükrü Altay'a karşı oynadığı rövanş maçını 9'uncu rauntta hakemin teknik nakavt kararıyla kazanan Felix Sturm için soruşturma açıldı.

Almanya basınında yer alan haberde Ulusal Anti-Doping Ajansı, profesyonel boksör Felix Sturm'un üzerinde uyguladığı bir aşıyı kendi sosyal medya hesabından paylaşması sebebiyle savcılığın kendisiyle temasa geçtiğini bildirildi. Haberde Ulusal Anti-Doping Ajansı (NADA), profesyonel boksör Felix Sturm'un yasaklanmış bir aşıyı kullanmış olma ihtimaliyle savcılığa çağrıda bulundu. Düsseldorf savcılığının konuyu işleme aldığı öğrenildi.

Vücuttaki doping maddelerini gizlediği için müsabakaya çıkacak sporcuların 12 saat içinde içeriği ne olursa olsun 100 ml'den fazla sıvının içerdiği aşılar yasak kapsamında olduğu bildirildi. Dünya Anti-Doping Ajansı'nın (WADA) yasaklar listesi aynı zamanda Alman anti-doping yasasının da temelini oluşturuyor.

Gerçek adı Adnan Catic olan Bosna Hersek kökenli Sturm'un, sabıka kaydı da bulunuyor. İki yıl dört aylık cezası geçtiğimiz Ekim ayında şartlı tahliyeyle ertelenmişti. Sturm'un cezasında vergi kaçakçılığının yanı sıra, dopingle mücadele yasasının ihlali de var.

Aktif boks kariyerini sonlandırmayan 44 yaşındaki Sturm, 2 Aralık'ta Ludwigsburg'da Şükrü Altay'a karşı kazandığı zaferin ardından sportif geleceğini açık bırakmıştı. Felix Sturm ile müsabaka yapan Dünya Hafif Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Şükrü Altay daha önce kazandığı altın kemeri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmesiyle dünyaca ünlü Otomotiv firmalarının kendisiyle yaptığı sponsorluk desteğini geri çekmişti.

Altay, "Allah'ın izniyle Türk Bayrağını her maçta dalgalandırdım. Almanya, Avrupa ve Dünya Şampiyonu oldum. Aldığım kemerleri korudum. Ben ringlerin yeni Muhammed Ali'siyim. Haksızlığa, zalimlere karşı ringlere çıkıp Türk Bayrağını dalgalandırıyorum. Allah'ın izniyle her kemeri Türkiye'ye getireceğim ve Cumhurbaşkanı'na armağan edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Türk boksör Şükrü Altay'ı yenen Felix Sturm'a Alman savcı doping soruşturması açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk boksör Şükrü Altay'ı yenen Felix Sturm'a Alman savcı doping soruşturması açtı - Son Dakika
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