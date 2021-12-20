Üye Girişi
Türk boksörler yılbaşı gecesi Hollywood'da sahne alıyor - Son Dakika

Türk boksörler yılbaşı gecesi Hollywood'da sahne alıyor

20.12.2021 16:43
Türk boksörler yılbaşı gecesi Hollywood'da sahne alıyor

Türk boksunun yükselen yıldızı ve Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmiş olan ağır sıklet boksörü Ali Eren Demirezen, yılbaşı gecesi ringe çıkacağı karşılaşma öncesi antrenörü Bülent Başer eşliğinde yoğun antrenmanlarını sürdürüyor.

Türk boksunun yükselen yıldızı ve Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmiş olan ağır sıklet boksörü Ali Eren Demirezen, yılbaşı gecesi ringe çıkacağı karşılaşma öncesi antrenörü Bülent Başer eşliğinde yoğun antrenmanlarını sürdürüyor.

Türk boksör Ali Eren Demirezen, yılbaşı gecesi Hollywood'da ringe çıkacak. Demirezen'in Amerika'daki ikinci sınavı olduğunu vurgulayan EC Boxing Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, "Ali, Amerika'daki ilk maçında çok heyecanlıydı. Büyük bir arenada ringe çıkmak şaşırttı ve üzerinde baskı oluşturdu. İlk beş raundda Olimpiyat şampiyonu rakibi Efe Ajagba karşısında kilitlendi ve performans gösteremedi. Daha sonra toparlandıysa da bu maçı kazanmasına yetmedi. Böyle bir hatayı tekrarlamayacağını düşünüyorum. Bu hatalardan gerekli dersi çıkarmıştır sanırım. Yeni rakibi Gerahd Washington, Ali için iyi bir nokta atışı olacak. Amerika boks piyasasında kendisini yeniden piyasaya taktim etme şansı olacaktır. Rakip çok tehlikeli bir isim. Washington, daha önce dünyanın en tehlikeli şampiyonlarından Deontay Wilder gibi devlere karşı ringe çıkmış bir isim. Zaten Amerika'da kolay dövebileceğin biriyle basit maçlara çıkarmazlar seni. Buna yayıncı kuruluş izin vermez ve maçı yayınlamaz. ABD'deki maçların hepsi ciddi ve çekişmeli karşılaşmalardır. Birbirine denk rakipler ringe çıkarılır. Birbirinden güçlü rakipler karşılaştırılır. Ben Ali'nin bu kez iyi bir başarıyla karşılaşmayı sonuçlandıracağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Amerika'da büyük bir gösteriye çıkıyoruz"

Aynı gece ringe çıkacak bir başka isim Viktor Faust ile ilgili de konuşan Ceylan, şunları söyledi:

"Viktor Faust, Amerika'daki ilk maçında nakavt yapmaya çok istekliydi fakat sayı ile kazandı. Aşırı nakavt isteği onun hata yapmasına neden oldu. Rakip İago Kiladze çok tehlikeli bir isim. Umarım bu karşılaşmada daha sakin ve düşünerek bir müsabaka gerçekleştirir. Boksörler dokuzuncu maçına böylesi tehlikeli isimlere karşı ringe çıkmaz normalde fakat bizim boksörlerimize olan güvenimiz tamdır. Onların herkesi yenebileceğine inandığımız için en iyilerle ringe çıkarıyoruz. Gözümüzü budaktan sakınmıyor ve hiçbir masraftan kaçınmıyoruz. Hollywood'daki gece çok büyük bir gala bizim için. Yanımda iki tane de ağır sıklet boksörümüzü yedek olarak götürüyorum. Christian Hammer ve Michael Wallisch'i de ringe çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Dev ve başarılı boksörlerimizle Amerika'da büyük bir gösteriye çıkıyoruz. Bu kulübümüz ve Türk boksu için çok büyük bir adımdır ve umuyorum ki, boksörlerimiz bu karşılaşmaları kazanır ve alnımızın akıyla döneriz."

Kulübün başantrenörü Bülent Başer, olağanüstü bir çalışma temposu içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Hollywood'daki maçların ne kadar zorlu ve önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu doğrultuda kanımızın son damlasına kadar mücadele veriyoruz" dedi. - İSTANBUL

Türk boksörler yılbaşı gecesi Hollywood'da sahne alıyor
Türk boksörler yılbaşı gecesi Hollywood'da sahne alıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Ali Eren Demirezen, Hollywood, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türk boksörler yılbaşı gecesi Hollywood'da sahne alıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
16:48 Son dakika! Akaryakıta üçlü zam! Benzin ve motorin 12 lirayı aştı, oto gaz ise 10 liraya dayandı
16:30 Yaşamını yitiren Sezai Aydın'ın başarılı seslendirmeleri
16:21 Brezilya'da inek, çift başlı buzağı doğurdu
16:11 Son Dakika: Borsa'da günlük düşüş yüzde 5'e yükseldi, BIST 100 endeksinde işlemlere ara verildi
16:09 Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler
16:07 Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi
15:37 Bu görüntüler İzmir Karaburun'dan! Evin duvarına çarpan kamyonetten onlarca sığınmacı çıktı
15:35 Son dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e doğru gidiyor
15:32 Son Dakika: Beşiktaş ve Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali, Katar'da oynanacak
15:18 Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı
Son dakika! Akaryakıta üçlü zam! Benzin ve motorin 12 lirayı aştı, oto gaz ise 10 liraya dayandı Son dakika! Akaryakıta üçlü zam! Benzin ve motorin 12 lirayı aştı, oto gaz ise 10 liraya dayandı         
16:49
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tepkisini çekmişti! Aydın'da doktoru darbeden zanlı tutuklandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tepkisini çekmişti! Aydın'da doktoru darbeden zanlı tutuklandı         
15:58
Son Dakika: Beşiktaş ve Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali, Katar'da oynanacak Son Dakika: Beşiktaş ve Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali, Katar'da oynanacak         
15:33
Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı         
15:18
Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu         
12:58
ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli         
12:53
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor! Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor!         
09:35
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 16:54:13. #1.13#
SON DAKİKA: Türk boksörler yılbaşı gecesi Hollywood'da sahne alıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement