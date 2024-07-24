Türk Dağcılığının 100. Yılı Erciyes'te Kutlanacak - Son Dakika
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Türk Dağcılığının 100. Yılı Erciyes'te Kutlanacak

Türk Dağcılığının 100. Yılı Erciyes\'te Kutlanacak

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Türk dağcılığının 100. yılını Erciyes Dağı'nda çeşitli etkinliklerle kutlayacağını duyurdu. 1924 yılında Albay Cemil Cahit Toydemir ve 7 askeriyle gerçekleştirilen Erciyes Dağı'na tırmanış, Türkiye'deki dağcılık etkinliklerinin başlangıcı olarak kabul ediliyor. 28 Ağustos 2024'te ise Türkiye'deki resmi zirve tırmanışının yüzüncü yılı kutlanacak.

24.07.2024 12:22
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Türk dağcılığının başlangıcı olarak 28 Ağustos 1924 tarihinde 41. Tümen Komutanı Albay Cemil Cahit Toydemir, yanındaki 7 askeri ile beraber Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmanması kabul ediliyor. Dağcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Türk Dağcılığı'nın 100. yılı ilk tırmanışın yapıldığı Erciyes'te çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Türkiye Dağcılık Federasyonu 'Zirvelerde 100 Yıl: İlk Tırmanışın Hikayesi' başlığı ile yaptığı paylaşımda Türk dağcılığının 100. yılının Erciyes'te bir dizi etkinlikle kutlanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada; "Türkiye'de dağcılık etkinlikleri ilk kez 19. yüzyıl da yabancıların ülkemiz dağlarına sportif ve bilimsel amaçlı çıkmalarıyla başlamıştır. Bu çerçevede bilinen ilk tırmanış, Alman fizikçi Prof. Dr. F. V. Parrot'un 27 Eylül 1829 tarihinde Ağrı Dağı'na yapmış olduğu bilimsel amaçlı tırmanıştır. 20. yüzyılın ilk yıllarında ise ülkemizde Türkler tarafından yürütülen dağcılık aktiviteleri, askeri ve sivil olmak üzere iki kola ayrılmıştır. Bu çerçevede 1924 yılında Miralay (Albay) Cemil Cahit Toydemir toplam 8 kişilik bir ekiple Erciyes Dağı'na (Kayseri) doğu rotasından tırmanması Türkiye'deki dağcılık etkinliklerinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. 28 Ağustos 2024 itibariyle de Türkiye'deki resmi zirve tırmanışının yüzüncü yılını doldurmuş olacağız. Bu kapsamda zirvelerde 100. yıl anısına Erciyes Dağı'na yapılan ilk tırmanış rotasından zirve faaliyeti ve çeşitli etkinlikler planlanmaktadır. Faaliyet ile ilgili program en kısa sürede ilan edilecek olup, Tüm camiamızı ve paydaşlarımızı bu etkinlikler de aramızda görmekten mutluluk duyarız" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, DağcılıkFederasyonu yaptığı paylaşımda 1950 yılında çekilmiş Erciyes ve Kayseri fotoğraflarına da yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türk Dağcılığının 100. Yılı Erciyes'te Kutlanacak - Son Dakika

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