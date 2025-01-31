Türk Eskrimciler Bronz Madalya Kazandı

Gençler Kılıç Eskrim Dünya Kupası'nın Bulgaristan ayağına katılan Türk sporculardan Furkan Yaman ve Enes Talha Kalender, bronz madalya kazandı.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Filibe kentinde düzenlenen organizasyonun ilk gününde ferdi müsabakalar yapıldı.
Yarı finale yükselme başarısı gösteren milli eskrimcilerden Furkan, Özbek Zuhriddin Kodirov'a 15-13, Enes Talha ise ABD'li Cody Water Ji'ye 15-14 yenilerek 3'üncülüğü elde etti.
Turnuva, yarın takım müsabakalarıyla sona erecek.
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