Türk Eskrimciler Büyük Erkekler Kılıç Dünya Kupası\'nda 13. sırada tamamladı

Gürcistan'da 9 Şubat'tan bu yana devam eden Büyük Erkekler Kılıç Dünya Kupası'nda bugün takım müsabakalarında ter döken Tolga Aslan, Muhammed Furkan Kalender, Furkan Yaman ve Enver Yıldırım'dan kurulu Büyük Erkekler Kılıç Takımı, organizasyonu 13'üncü takım olarak tamamladı.
Başkent Tiflis'te piste çıkan takım bugün; Polonya, Macaristan, İran, İspanya ve Ukrayna ile yaptığı maçlar sonucu mücadelesini 13'üncü sırada tamamladı. Aynı organizasyonda bireyselde ilk gün ana tabloya kalan Milli Eskrimci Tolga Aslan ise t-64 ve t-32 karşılaşmaları sonucu 22'nci sıranın sahibi oldu.
Öte yandan Peru Lima'da 9-11 Şubat tarihlerinde düzenlenen Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda mücadelesini ana tabloya taşıyan Milli Eskrimciler Nisanur Erbil 21., Deniz Selin Ünlüdağ ise organizasyondan 37'nci sırada ayrıldı. - İSTANBUL
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, ''Hakk'a uğurlayacağımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız. Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük. Ölüm, hayat, hepsi birer imtihan. Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil.'' ifadelerini kullandı.
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