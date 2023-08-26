Türk futbolseverleri çıldırtan Ronaldo geri adım atmıyor! Yine Suudi Arabistan Ligi\'ni övdü

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ligin, Türkiye ve Hollanda liglerini geçeceğini belirten Portekizli yıldızın sözleri tepki çekmişti. Ronaldo, sözlerini yineledi.

"BU OLACAK"

Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Ronaldo, "Suudi Arabistan'da olduğum için çok mutluyum, burada futbol gelişiyor. Çok kaliteli futbolcular geliyor. Daha önce de söylediğim gibi Suudi Ligi dünyanın en iyilerinden olacak, bu olacak." ifadelerini kullandı.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLAR, SUUDI ARABİSTAN'A GİDİYOR

Suudi Arabistan takımları bu sezon transfer piyasasına damga vururken, Al Nassr'da dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna kattı. Transfere anlık olarak 165 milyon euro harcayan Al Nassr, Otavio, Sadio Mane, Ayemeric Laporte, Seko Fofana, Marcelo Brozovic ve Alex Telles'i renklerine bağladı.