Türk futbolseverleri çıldırtan Ronaldo geri adım atmıyor! Yine Suudi Arabistan Ligi'ni övdü - Son Dakika

Türk futbolseverleri çıldırtan Ronaldo geri adım atmıyor! Yine Suudi Arabistan Ligi'ni övdü

Türk futbolseverleri çıldırtan Ronaldo geri adım atmıyor! Yine Suudi Arabistan Ligi\'ni övdü
Son Güncelleme: 26.08.2023 11:23

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Suudi Arabistan Ligi'nin Türkiye'yi geçeceğini belirtmişti. Bu sözleri sonrası Türk futbolseverlerin eleştiri bombardımanına tuttuğu Portekizli yıldız geri atmadı. Yeni bir açıklama yapan Ronaldo, ''Çok kaliteli futbolcular geliyor. Daha önce de söylediğim gibi Suudi Ligi dünyanın en iyilerinden olacak, bu olacak.'' ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ligin, Türkiye ve Hollanda liglerini geçeceğini belirten Portekizli yıldızın sözleri tepki çekmişti. Ronaldo, sözlerini yineledi.

"BU OLACAK"

Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Ronaldo, "Suudi Arabistan'da olduğum için çok mutluyum, burada futbol gelişiyor. Çok kaliteli futbolcular geliyor. Daha önce de söylediğim gibi Suudi Ligi dünyanın en iyilerinden olacak, bu olacak." ifadelerini kullandı.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLAR, SUUDI ARABİSTAN'A GİDİYOR

Suudi Arabistan takımları bu sezon transfer piyasasına damga vururken, Al Nassr'da dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna kattı. Transfere anlık olarak 165 milyon euro harcayan Al Nassr, Otavio, Sadio Mane, Ayemeric Laporte, Seko Fofana, Marcelo Brozovic ve Alex Telles'i renklerine bağladı.

Türk futbolseverleri çıldırtan Ronaldo geri adım atmıyor: Dünyanın en iyilerinden olacak

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbolseverleri çıldırtan Ronaldo geri adım atmıyor! Yine Suudi Arabistan Ligi'ni övdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk futbolseverleri çıldırtan Ronaldo geri adım atmıyor! Yine Suudi Arabistan Ligi'ni övdü - Son Dakika
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