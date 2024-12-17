Türk Futbolu İçin Acil Neşter Çağrısı - Son Dakika
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Türk Futbolu İçin Acil Neşter Çağrısı

Türk Futbolu İçin Acil Neşter Çağrısı

Trabzonspor Başkan Yardımcısı İskender, Türk futbolunun inandırıcılığının bittiğini belirtti.

17.12.2024 16:52
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Trabzon spor Başkan Yardımcısı Murat İskender, Süper Lig'in inandırıcılığının aralık ayı itibarıyla tamamen bittiğini savunarak, "Türk futbolu artık sıfırı tüketti. Yarını dahi beklemeden hemen bugün neşter vurulmalı ve Türk futbolunun içindeki ur kesip dışarı atılmalıdır" dedi.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Murat İskender, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Türk futbolunun bir türlü kurtulamadığı kepazelikler hemen kendini gösterdi" diyen İskender, şunları dile getirdi:

"Dün; Galatasaray maçına çıkmadan önce emeğimizin yine gasp edileceği hissi sadece bizim değil, tüm spor camiasının da beklentisiydi. Malumun ilanı gecikmedi. Türk futbolunun bir türlü kurtulamadığı kepazelikler hemen kendini gösterdi. Adalet terazisi çoktan şaşmış, gözünün önündekini görmeyen, görmek istemeyen ve 3 maymun gibi sahada dolanan hakemlerle ancak bu kadar olabilirdi. Süper Lig'in inandırıcılığı aralık ayı itibarıyla tamamen bitti. Türk futbolu artık sıfırı tüketti. Yarını dahi beklemeden hemen bugün neşter vurulmalı ve Türk futbolunun içindeki ur kesip dışarı atılmalıdır."

Türk futbolunun geri dönüşü olmayan bir yolda olduğunu kaydeden Murat İskender, "Koca bir ülkenin futbol namusu her hafta hırsızlar tarafından lekelenmekte ve MHK'da tüm bu kepazeliklere çanak tutmaya devam etmektedir. Ülke sporu adına atabilecekleri tek bir adım kaldı. Merkez Hakem Kurulu istifa etmeli. Biraz gururları varsa 'Bu işi elimize yüzümüze bulaştırdık' deyip bugün istifalarını sunarlar. Tekrar ediyoruz, yarın herkes için çok geç olacak" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türk Futbolu İçin Acil Neşter Çağrısı - Son Dakika

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