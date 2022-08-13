Akhisarspor'da Hasan Ali yetiştiricilik mahkumu - Son Dakika
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Akhisarspor'da Hasan Ali yetiştiricilik mahkumu

13.08.2022 11:27
Akhisarspor'da Hasan Ali yetiştiricilik mahkumu

Türk futbolunda bir dönem geleceğin yıldız adayları arasında gösterilirken üst üste yaşadığı sakatlıklar ve ardından kulüp yönetimiyle yaşadığı sorunlar yüzünden 1.

Türk futbolunda bir dönem geleceğin yıldız adayları arasında gösterilirken üst üste yaşadığı sakatlıklar ve ardından kulüp yönetimiyle yaşadığı sorunlar yüzünden 1.5 yıldır forma giyemeyen Akhisarsporlu Hasan Ali Adıgüzel, sözleşmesi bitmesine rağmen yetiştiricilik bedeli nedeniyle transfer olamıyor. Akhisarspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2016-2017 sezonunda altyapıdan çıkıp henüz 16 yaşında A takımda forma giymeye başlayan Hasan Ali, 2017 U17 Avrupa Şampiyonası'nda U17 Milli Takımı'nda da görev yaptı. O sezon Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda 8 maça çıkan Hasan Ali, 2017-2018 sezonu öncesi şu an Galatasaray'ı çalıştıran Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki takımda ilk hafta 11'de forma giymeye hazırlanırken çapraz bağlarından talihsiz sakatlık yaşadı.

O sezon Okan Buruk'la tarih yazıp Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor'da sezonun ancak son haftalarında iyileşip kadroya dönebilen Hasan Ali'nin kariyeri ardından 2 kez daha aynı dizinden sakatlanarak ameliyat olunca daha baharında bitme noktasına geldi. Yaşadığı ağır sakatlıklara rağmen toparlanan genç futbolcu, 2020 yılının ilk aylarında sahalara dönerek 2020-2021 sezonunda 1'inci Lig'de 11 maçta görev yaptı. Geçen sezon ilk 11'in değişilmezi olması beklenirken hazırlık döneminde alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurduğu gerekçesiyle kadro dışı bırakılan Hasan Ali, daha sonra geri dönemedi. Hasan Ali'nin kulüpte Başkan Evren Özbey yönetimiyle sözleşme uzatmaya yanaşmadığı için affedilmediği iddia edildi.

SON MAÇINI 1.5 YIL ÖNCE OYNADI

Son maçını 2020-2021 sezonunda 7 Mayıs 2021'de Ümraniyespor karşısında oynayıp ardından 1 yıldır takımla antrenmanlara bile alınmayan 22 yaşındaki genç futbolcu geçen sezon sonunda sözleşmesi bitmesine rağmen ortada kaldı. Akhisarspor'da 6 yıl A takımda yer alan, daha önce altyapı kariyeri de bulunan Hasan Ali'nin yetiştiricilik bedelinin 1.4 milyon TL olduğu, hiçbir kulübün bu rakamı ödemeye yanaşmadığı için transferinin gerçekleşmediği öğrenildi. Futbol kariyerinin baharında üst üste sakatlıklar ve ardından yönetimle yaşadığı sorunlar nedeniyle hayatı kayan Hasan Ali, yetiştiricilik bedeli olmadan transfer yapmak için 23 yaşını doldurmayı beklemek zorunda kalacak. Hasan Ali, Akhisarspor'da Okan Buruk, Tolunay Kafkas, Yılmaz Vural, Roberto Carlos, Saffet Susic, Cihat Arslan gibi ünlü teknik adamlarla çalışmıştı.


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Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Ali Adıgüzel, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akhisarspor'da Hasan Ali yetiştiricilik mahkumu - Son Dakika

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