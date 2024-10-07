Türk Futbolunda Kardeşlik Vurgusu

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldiği toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Futbolda kardeşlik iklimini daha da ileriye taşımak hepimizin asli görevi" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile TFF'nin Riva'da bulunan merkez ofisinde bir araya geldi. Başkan Hacıosmanoğlu'nun daveti üzerine kahvaltıda buluşan kulüp başkanları, yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası kameraların karşısına geçti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, toplantının dar bir kapsamda yapıldığını ve bir sonraki toplantılarda Anadolu kulüplerinin de yer alacağını dile getirerek, Türk futbolunun marka değerini layık olduğu yere taşımak için çaba sarf edeceklerini söyledi.

"Türk futbolunun sorunlarını ancak istişare halinde aşabiliriz"

Futbolun marka değerini ve kardeşlik iklimini ileriye taşımak istediklerini dile getiren Başkan Hacıosmanoğlu, "Benim davetim üzerine çok değerli 4 kulüp başkanımızla birlikte kahvaltı yaptık ve Türk futbolunun sorunlarını konuştuk. Futbolun marka değerini, layık olduğu yere taşımak hepimizin sorumluluğunda. Değerli başkanlarımız, bu bilinci bizden daha çok taşıyor. Güzide Anadolu kulüplerimiz de bizim için önemli. Dar bir kapsamda yapmış olduğumuz toplantımızı bundan sonra zaten sistemin içinde olan Anadolu kulüplerimizi de davet ederek gerçekleştireceğiz. Türk futbolunun önemli sorunları var. Bu sorunları istişare halinde aşabileceğimizi biliyoruz. Futbolumuzun marka değerini hak ettiği yere taşımak, hepimizin sorumluluğunda. Bu bilinci taşıdığımızda sorunlarımızı da çözebiliriz. Dolayısıyla futbolda kardeşlik iklimini daha da ileriye taşımak hepimizin asli görevi. Güzel bir toplantı geçti. Bu durumu sürekli hale getireceğiz. Sağ olsun Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat bundan sonraki gerçekleşecek ilk yemekli toplantıya bizleri davet etti. Bundan sonraki toplantılarda da sırasıyla diğer kulüplerimize de davetli olacağız. Evet, biz sahada rakibiz. Hafta sonu maçlarda rakip olacağız. Maçlar bittikten sonra da ortağız. Marka değerimizi koruyup hem gençlerimize örnek olacak şekilde hem de maddi ve manevi olarak layık olduğu yere taşımak görevimiz. Hem buradaki hem de güzide Anadolu kulüplerimizle birlikte ulaşacağımız bir sonuç. Kardeşlik iklimini Türk futbolunun ve toplumunun her safhasına yaymak görevimiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantı da bunun işaretlerini verdi. Başaracağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL