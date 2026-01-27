Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya Amed Sportif'in 57. dakikada Mbaye Diagne ile bulduğu ve ofsayt şüphesiyle VAR'da incelenen gol damga vurdu. Pozisyon incelenmesine rağmen gol kararı değişmedi.

TARTIŞMALI GOL SONRASI GELİŞMELER

Maçın ardından Sivasspor cephesi, söz konusu pozisyonla ilgili ciddi itirazlarda bulundu. Sivasspor Başkanı Burak Özçoban, yaşanan hakem hatasının ardından gerekli adımların atılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na gitti.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Sivasspor Kulübü, karşılaşma sonrası "İkinci ofsaytımsı vakası" başlığıyla yaptığı açıklamada, pozisyonun tekrar görüntülerinin detaylı şekilde incelendiğini belirterek, resmi değerlendirmeler tamamlanmadan kamuoyuna aceleci bir açıklama yapmamaya özen gösterdiklerini duyurmuştu.

İKİ HAKEM İSTİFA ETTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından VAR hakemi Alper Çetin ile AVAR hakemi Serkan Çimen'in görevlerinden istifa ettiği açıklandı. Böylece Sivasspor'un bu sezon yaşadığı hakem istifası sayısı ikiye çıktı. Daha önce Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray ile oynanan maçta verilen hatalı penaltı sonrası hakem Mustafa İlker Coşkun da istifa etmişti.

ÖZÇOBAN: HAKEMLER HATALARINI KABUL ETTİ

Sivasspor Başkanı Burak Özçoban, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Amedspor maçında yediğimiz gol ofsayt. VAR hakemi Alper Çetin ile AVAR hakemi Serkan Çimen hatalarını kabul etti ve kendileri istifa etti. Gerekli işlemler yapıldı" ifadelerini kullandı.