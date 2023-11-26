Türk futbolunda neler oluyor? Galatasaray, olağanüstü toplantı kararı aldı

Süper Lig devi Galatasaray yönetimi, tartışmalı hakem kararları hakkında pazartesi günü saat 13:00'de toplanmaya karar verdi.
Sarı-kırmızılı yönetim, hakem kararlarıyla ilgili pazartesi günü saat 13.00'te olağanüstü toplantı yapacak. Toplantının ana maddeleri Fenerbahçe-Karagümrük maçında hakem kararları; Ali Koç'un hakemler ve MHK hakkındaki açıklamaları olacak.
Tartışmalı hakem kararlarının konuşulacağı toplantının ardından Galatasaray yönetiminin bir de yazılı açıklama yapması bekleniyor.
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