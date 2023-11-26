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Türk futbolunda neler oluyor? Galatasaray, olağanüstü toplantı kararı aldı - Son Dakika

Türk futbolunda neler oluyor? Galatasaray, olağanüstü toplantı kararı aldı

Galatasaray yönetimi, hakem kararlarına dair 27 Kasım pazartesi günü saat 13.00'te olağanüstü toplantı yapma kararı aldı.

26.11.2023 - 23:50,  Güncelleme: 23:54
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Süper Lig devi Galatasaray yönetimi, tartışmalı hakem kararları hakkında pazartesi günü saat 13:00'de toplanmaya karar verdi.

TOPLANTININ MADDESİ F.BAHÇE-KARAGÜMRÜK MAÇININ HAKEM KARARLARI

Sarı-kırmızılı yönetim, hakem kararlarıyla ilgili pazartesi günü saat 13.00'te olağanüstü toplantı yapacak. Toplantının ana maddeleri Fenerbahçe-Karagümrük maçında hakem kararları; Ali Koç'un hakemler ve MHK hakkındaki açıklamaları olacak.

Türk futbolunda neler oluyor? Galatasaray, olağanüstü toplantı kararı aldı

YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

Tartışmalı hakem kararlarının konuşulacağı toplantının ardından Galatasaray yönetiminin bir de yazılı açıklama yapması bekleniyor.

Türk futbolunda neler oluyor? Galatasaray, olağanüstü toplantı kararı aldı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray, Fenerbahçe, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbolunda neler oluyor? Galatasaray, olağanüstü toplantı kararı aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk futbolunda neler oluyor? Galatasaray, olağanüstü toplantı kararı aldı - Son Dakika
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