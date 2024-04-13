Süper Lig'de görev yapacak ilk yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) belli oldu. Bugün oynanacak Ankaragücü- Gaziantep FK maçında İspanyol Mario Melero Lopez, VAR olarak görev yapacak.
Süper Lig'in 32. haftasında bugün saat 16.00'da başlayacak olan Ankaragücü-Gaziantep FK maçında İspanyol Mario Melero Lopez, VAR hakemi olarak görev yapacak. Lopez, Süper Lig tarihindeki ilk yabancı VAR hakemi olacak.
Eryaman Stadı'ndaki maçta Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Yiğit Arslan. İspanyol Mario Melero Lopez'in VAR hakemi olarak atandığı karşılaşmada, AVAR görevinde ise Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara ve Koray Gençerler bulunacak.
Son Dakika › Spor › Türk futbolunda yeni dönem resmen başlıyor! Süper Lig'deki ilk yabancı VAR hakemi açıklandı - Son Dakika
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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