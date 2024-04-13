Türk futbolunda yeni dönem resmen başlıyor! Süper Lig\'deki ilk yabancı VAR hakemi açıklandı

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Süper Lig'de görev yapacak ilk yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) belli oldu. Bugün oynanacak Ankaragücü- Gaziantep FK maçında İspanyol Mario Melero Lopez, VAR olarak görev yapacak.

İLK VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Süper Lig'in 32. haftasında bugün saat 16.00'da başlayacak olan Ankaragücü-Gaziantep FK maçında İspanyol Mario Melero Lopez, VAR hakemi olarak görev yapacak. Lopez, Süper Lig tarihindeki ilk yabancı VAR hakemi olacak.

Eryaman Stadı'ndaki maçta Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Yiğit Arslan. İspanyol Mario Melero Lopez'in VAR hakemi olarak atandığı karşılaşmada, AVAR görevinde ise Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara ve Koray Gençerler bulunacak.

Süper Lig'de günün maçlarında görev yapacak diğer VAR hakemleri ise şöyle:

