Verilere göre; bu gol aynı zamanda Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en erken atılan golü olarak kayıtlara geçti. Golden sonra Ulvestad büyük sevinç yaşadı. - SİVAS

Kaynak: İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Sivasspor, Kosova, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki tarihi golü Sivasspor'dan - Son Dakika

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