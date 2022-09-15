Adnan Aybaba'dan Netflix'in Fatih Terim belgeseline olay yorum: Kimse gizleyemez - Son Dakika
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Adnan Aybaba'dan Netflix'in Fatih Terim belgeseline olay yorum: Kimse gizleyemez

15.09.2022 20:46

Fatih Terim'in kariyerini konu alan ve Galatasaraylı taraftarların büyük beğenisini kazanan Netflix'in 'TERİM' belgeselinde sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'nin sahasında kupa kaldırdığı bölüme ilişkin yorumlarda bulunan Adnan Aybaba, "FETÖ'nün polisleri o gün Fenerbahçe'yi kötü göstermek için ellerinden geleni yaptılar. Bu gerçeği Netflix değil, kimse gizleyemez" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ve Türk futbolunda önemli bir yere sahip olan teknik direktör Fatih Terim'in kendi hayatı ve kariyerini konu alan 'TERİM' belgeseli gösterime girdi. Büyük bir ilgiyle izlenen yapım için yorumcu Adnan Aybaba'dan çarpıcı bir çıkış geldi.

"YAŞANANLARA SADECE TERİM VE GALATASARAY GÖZÜNDEN BAKILAMAZ"

Adnan Aybaba, sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Fatih Terim belgeselinde 12 Mayıs günü Kadıköy'de yaşananlara sadece Terim ve Galatasaray gözünden bakılamaz. Ne olduğunu anlatacağım" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE KUMPAS KURBANIYDI"

Aybaba, daha sonra bir paylaşım daha yaparken, "Fatih Terim belgeselinde 12 Mayıs'ta Kadıköy'de yaşananlar Terim ve Galatasaray'ın gözünden veriliyor. Oysa o günlerde Fenerbahçe kumpas kurbanıydı. FETÖ'nün polisleri de o gün Fenerbahçe'yi kötü göstermek için ellerinden geleni yaptılar. Bu gerçeği Netflix değil, kimse gizleyemez" dedi.

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Adnan Aybaba, Fatih Terim, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adnan Aybaba'dan Netflix'in Fatih Terim belgeseline olay yorum: Kimse gizleyemez - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adnan Aybaba'dan Netflix'in Fatih Terim belgeseline olay yorum: Kimse gizleyemez - Son Dakika
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