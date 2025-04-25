Türk futbolunun köklü kulübünün kader anı! Yenemezse amatöre düşecek - Son Dakika
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Türk futbolunun köklü kulübünün kader anı! Yenemezse amatöre düşecek

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Türk futbolunun köklü kulübü Denizlispor, cumartesi günü oynayacağı Niğde Belediyespor karşısında galip gelememesi durumunda Bölgesel Amatör Ligi'ne düşecek. Horozlar, ligde kalmak için galip gelmenin yanı sıra rakiplerinin oynayacağı maçların skorlarına da bakacak.

25.04.2025 14:50  Güncelleme: 14:59
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3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son haftaya tarihinde ilk kez amatör kümeye düşme korkusuyla giren Denizlispor, Niğde Belediyespor'u kurtuluşunu ilan etmek için ağırlayacak.

Ligde ilk yarıda Süper Lig döneminden eski futbolcularından Tiago Lopes'e olan borcu yüzünden FIFA tarafından 6 puanı silinen Denizlispor, 20 puanla sondan ikinci sırada bulunuyor.

BÖLGESEL AMATÖR LİGİ'NE DÜŞEBİLİR

Denizlispor cumartesi günü Niğde Belediyespor'u yener, 22 puanlı Edirnespor deplasmanda Play-Off potasındaki Ağrı 1970 Spor'a, 21 puanla düşme hattındaki Büyükçekmece Tepecikspor da deplasmanda yine Play-Off'u garantilemeye çalışan Kahramanmaraş İstiklalspor'a puan kaybederse lige tutunacak. Denizlispor, galip gelememesi durumunda ise Bölgesel Amatör Ligi'ne düşecek.

6 puanı silinmese şimdiye kadar kurtuluşunu ilan etmiş olacak Türk futbolunun köklü kulübü son hafta düze çıkmaya çalışacak. Tarihi borç yüküyle 2021'de Süper Lig'den düşen Denizli, 4 yıldır yasaklar yüzünden transfer yapamayıp amatörün kıyısına geldi. Denizli Atatürk Stadı'ndaki maç saat 15.00'te oynanacak. Bilet fiyatları maraton 50, kapalı tribün 100 TL olarak açıklandı.

Türk futbolunun köklü kulübünün kader anı! Yenemezse amatöre düşecek
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Niğde Belediyespor, Denizlispor, Cumartesi, Denizli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbolunun köklü kulübünün kader anı! Yenemezse amatöre düşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Nazif Aslan:
    FB ahı var onların üstünde 42 17 Yanıtla
  • Armagan Kabatas:
    Eeeee Allah işte ne iyi oluyor 17 7 Yanıtla
  • Enver Üçar:
    başsının değirmenine zamanında su taşıyacaktır inşallah düşerse samsun da aynı akıbeti yasar 16 6 Yanıtla
  • 768107:
    beter olsunlar 15 7 Yanıtla
  • Aslancimbom1234:
    adamlar şampiyonluk maçında yatmayınca beter olsun demi alışmışsımız her sene 6 puan garantili takımlara ezikfbliler o yüzden de Allah işte şampiyonluk yüzü göstermiyor size :)) 6 9 Yanıtla
  • Yarengüme:
    Gidiyoruz ardımıza bakmadan, anılarla avunmak düşsün bize. Ders olsun hesapsızca, hovardaca harcayanlara halimiz. Dert olsun bize şov, makam, koltuk, alkış hevesimiz. 6 4 Yanıtla
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